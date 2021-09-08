Boşanma aşamasındaki eşini hastane önünde bıçakladı

YÖK BAŞKANI, ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DETAYLARINI AÇIKLADI Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 1,5 yıl öncesinde olduğu gibi 2021-2022 eğitim öğretim döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitime geçileceğini, kampüslerde Kovid-19 ile ilgili sürecin dijital sistemlerle yakından izleneceğini bildirdi.