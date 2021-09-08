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Boşanma aşamasındaki eşini hastane önünde bıçakladı

Samsun'da bir kişi hasta çocuğunu çalıştığı hastaneye getiren boşanma aşamasında olan eşini poliklinik önünde bıçakla ağır yaraladı.
08 Eylül 2021 17:46
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Boşanma aşamasındaki eşini hastane önünde bıçakladı

Olay, Samsun'un Kavak ilçesindeki Kavak Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavak Devlet Hastanesinde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan U.E.(46) hasta olan müşterek çocuklarını tedavi için hastaneye getiren boşanma aşamasında olduğu eşi S.E.'ye (40) bıçakla saldırarak karnından yaraladı. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken, U.K. polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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