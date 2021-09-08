Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Boşanma aşamasındaki eşini hastane önünde bıçakladı
Samsun'da bir kişi hasta çocuğunu çalıştığı hastaneye getiren boşanma aşamasında olan eşini poliklinik önünde bıçakla ağır yaraladı.
|08 Eylül 2021 17:46
|+Aa- Yazdır
Olay, Samsun'un Kavak ilçesindeki Kavak Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavak Devlet Hastanesinde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan U.E.(46) hasta olan müşterek çocuklarını tedavi için hastaneye getiren boşanma aşamasında olduğu eşi S.E.'ye (40) bıçakla saldırarak karnından yaraladı. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken, U.K. polise teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adalet Bakanlığı personeli kazada hayatını kaybetti
08 Eylül 2021 18:18
|Saldırıya uğrayan doktor: Şiddetin her türlüsüne karşı olmalıyız
08 Eylül 2021 18:14
|Devrilen kamyona çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti
08 Eylül 2021 18:07
|Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu
08 Eylül 2021 16:52
|'Zengin olma' vaadiyle dolandırdılar, mağdurlarla pasta dahi kestiler
08 Eylül 2021 14:55
|Köpeklerden kaçarken düşüp kolunu kırdı
08 Eylül 2021 14:18
|Sakarya'da uçak düştü ihbarı ekipleri alarma geçirdi
08 Eylül 2021 14:10
|Site sakinlerine çöken çeteye operasyon: 23 gözaltı
08 Eylül 2021 14:10
|Makinist ve sinyalizasyon sorumlusunun ifadesi alınacak
08 Eylül 2021 12:58
|Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti
08 Eylül 2021 10:48