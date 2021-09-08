MEB'den personel görevlendirmelerini sonlandırın talimatı
|08 Eylül 2021 17:53
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, kurumlarda temizlik, güvenlik, ulaşım ve beslenme hizmetlerinde görevli olan personelin görevlerinin başında olmaları ve görev tanımları dışında çalıştırılmamaları istendi.
Bakanlık yazısında "Temizlik, güvenlik, ulaşım ve beslenme hizmetlerinde görevli işçi, sürekli işçi, güvenlik görevlisi, hizmetli, toplum yararına çalışma programı kapsamında görevli personel, temzilik personeli, idari destek personeli ve benzeri görevleri yürüten personele, görev tanımları dışındaki pozisyon ve unvanlar le ilgili görev verilmemesi; varsa bu yönde yapılmış görevlendirilmelerin iptal edilmesi gerekmektedir. Ayrıca sözü edilen personelden başka kurumlarda geçici olarak görevlendirilenlerin görevlendirmelerinin ivedilikle iptal edilerek personelin, kadrolarının/ pozisyonlarının bulunduğu veya ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarında görev tanımlarına uygun olarak görev yapmalarının sağlanması gerekli görülmektedir" denildi.
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