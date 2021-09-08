1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Afganlara Türkiye vatandaşlığı veriliyor' iddialarına yalanlama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 'Afgan vatandaşların Türkiye vatandaşlığına geçirildiği' yönündeki iddiaları yalanladı.
08 Eylül 2021 17:55
+Aa- Yazdır
'Afganlara Türkiye vatandaşlığı veriliyor' iddialarına yalanlama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Afgan vatandaşların Türkiye vatandaşlığına geçirilmesi yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek bir açıklama yayımladı. Taksitle ödeme usulü ile herhangi bir şekilde vatandaşlık kazanılmasının mümkün olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir siyasi parti sözcüsünün bugün yapmış olduğu açıklamaya istinaden aşağıdaki bilgilendirmenin yapılmasına gerek duyulmuştur:

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre yabancı: genel olarak Türkiye'de 5 yıl kesintisiz geçerli ikamet izni ile bulunması veya bir Türk vatandaşı ile 3 yıl evli olması ya da Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım gerçekleştirilmesi halinde bizzat kendisi veya resmi vekilin başvurması üzerine milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel bir hali bulunmaması şartıyla Türk vatandaşlığını kazanabilmektedir. ABD'nin, bedeli karşılığında 3 bin Afganlıyı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptırdığı yönünde iddialar ise kesinlikle doğru değildir. Ayrıca iddia edildiği gibi Türk vatandaşlığı mevzuatına göre taksitle ödeme usulü ile herhangi bir şekilde vatandaşlık kazanılması mümkün değildir. Kaynağı belli olmayan, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan iddiaları kamuoyu ile paylaşarak kurumları rencide etmek, itibarını zedelemek ve milletimizi bu asılsız bilgiler ile yanıltmak kabul edilebilir değildir. Daha önce de benzer iddialar defalarca kez ortaya atılmış, tüm bu asılsız iddialar somut belge ve veriler ile çürütülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MEB'den personel görevlendirmelerini sonlandırın talimatı
08 Eylül 2021 17:53		 KGM'nin 19 bin çalışanını kapsayan sözleşmede yüzde 12 zam
08 Eylül 2021 15:59
Soruşturma sonlandı: Coca Cola'dan taahhüt alındı
08 Eylül 2021 15:39		 Bir il daha aşı haritasında 'mavi' renge döndü
08 Eylül 2021 13:52
Kovid-19'un 'Mu' ve diğer varyantlarına karşı en etkili silah tam doz aşı
08 Eylül 2021 11:55		 'Bakanlık olarak inşa ettiğimiz metroların logosunu 'U' yapıyoruz'
08 Eylül 2021 11:08
Karantina kararını ihlal eden öğrenci servisi şoförü hakkında işlem yapıldı
08 Eylül 2021 10:57		 Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
08 Eylül 2021 10:42
YÖK Başkanı, üniversitelerde yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
08 Eylül 2021 10:37		 Covid19 Çalışma Rehberinde, sözlü sınavlar ve kurum içi küçük toplantılar için yeni tedbirler
08 Eylül 2021 10:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:23 - Prof. İlhan: Aşılı sayısı ne kadar artarsa varyant sayısı azalır18:18 - Adalet Bakanlığı personeli kazada hayatını kaybetti18:14 - Saldırıya uğrayan doktor: Şiddetin her türlüsüne karşı olmalıyız18:07 - Devrilen kamyona çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti17:55 - 'Afganlara Türkiye vatandaşlığı veriliyor' iddialarına yalanlama17:53 - MEB'den personel görevlendirmelerini sonlandırın talimatı
17:46 - Boşanma aşamasındaki eşini hastane önünde bıçakladı17:39 - Dolardan sonra altın da günü yükselişle tamamladı17:37 - Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı17:34 - Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi katlandı17:31 - Kavcıoğlu'nun mesajı sonrası yükselen dolar, günü 8,45 TL'den tamamladı17:25 - Dışişlerinden Rum kesiminin 'Atatürk' talimatına tepki
17:16 - Başkan Demir açıkladı: Huzurevinde koronadan ölenler var17:13 - Bakan Bilgin'den yıl sonu büyüme açıklaması17:02 - Barış Pınarı bölgesinde bugün 17 terörist etkisiz hale getirildi16:52 - Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu16:48 - MEB cevapladı: Okullarda vaka olursa ne yapılacak?
16:35 - Sınırda yakalanan Sayıştay eski denetçisi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar.net maaş robotunda yeni güncellemeler yapıldı
YÖK Başkanı, üniversitelerde yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
Rıdvan Dilmen'den tepki çeken sözler... 8 bin liraya çalışan insanlar var!
Kavcıoğlu'nun mesajı sonrası yükselen dolar, günü 8,45 TL'den tamamladı
Tarlada çalışırken atama haberi geldi
Darbeci Semih Terzi'nin oğlunun yurt dışında olduğu değerlendiriliyor
Maiyetindeki memurlara 'pis köle' diyen müftü, memuriyetten atıldı!
Gözde bölümlerde 13 bin kontenjan boş kaldı
Kazada hayatını kaybeden öğrenci Tıp Fakültesini kazanmış
Pedofili davranış gösteren öğretmen memuriyetten çıkarıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Lost 1
evlenmek istemeyen kızı tinerle yakmak 2
mu da gelir mu da geçer 1
şüreka 1
mu varyantı 2
gözün aydın 1
meritokrasi 3
8 bin liraya çalışan insanlar var 2
google mapsta bile görünen veli 1
yeşil zeytin 1
SON İLANLAR
Namık Kemal Üniversitesi 13 işçi alacak
Malatya Arapgir Öğretmenevi geçici işçi alacak
Kars Sarıkamış Orduevi işçi alacak
Bolu Kıbrıscık Belediyesi geçici işçi alacak
Adıyaman Polisevi işçi alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi geçici işçi alacak
Ankara Akyurt Belediyesi 25 geçici işçi alacak
Düzce Çilimli Belediyesi 6 geçici işçi alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 14 geçici işçi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam