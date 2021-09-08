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Adalet Bakanlığı personeli kazada hayatını kaybetti
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, trafik kazası sonucu vefat eden bakanlık personeli Taner Uygun'un cenaze törenine katıldı.
|08 Eylül 2021 18:18
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Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Adalet Bakanlığı personeli Uygun için Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Bezirhane Mahallesi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.
Uygun'un ailesi ve yakınlarının katıldığı cenazede Bakan Gül, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.
Uygun'un cenazesi, Bezirhane Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.
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