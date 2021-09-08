1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. İlhan: Aşılı sayısı ne kadar artarsa varyant sayısı azalır

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Pandemi devam ettikçe belki Mu-1, Mu-2 gibi varyantların da çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü virüs sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Yaşam mücadelesi veriyor. Oysa insanlar aşı oldukça virüsün artık üreyebilecek bir yer bulamaması ile pandemiden kurtulacağımızı bilmek gerekiyor. Sözün özü aşılı sayısı ne kadar artarsa varyant sayısının da o kadar azalacağını söylemek mümkün" dedi.
08 Eylül 2021 18:23
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Mu varyantının Türkiye'de ne kadar yayıldığına dair incelemenin devam ettiğini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıkladığı gibi şu ana kadar sadece 2 kişide saptandığını söyledi. Prof. Dr. İlhan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Mu varyantının şu anda yeni bir varyant olduğunu, aşılara etkisi hakkında yorum yapmanın erken olacağını, ancak her varyanta karşı olduğu gibi aşıların bu varyanta karşı da etkili olmasının beklendiğini belirtti. Bilim Kurulu Üyesi İlhan, "İsimlendirme Latin alfabesine göre yapılıyor, daha önce Delta varyantı görülmüştü, şimdi sırada Mu var onunla ilgili isimlendirme de yapıldı. Yoksa farklı bir virüs tipi değil bunlar da koronavirüsler. Ama tabi bir virüs yeni çıktıktan sonra şuan Kolombiya'da yoğun olarak görülmek ile birlikte ülkemizde de görülmesi önem arz ediyor. Daha sonra belki ülkelerde baskın hale de gelebilir. Biliyorsunuz Delta varyantında da İngiltere varyantında da aynı şey söz konusu oldu. İlk çıkan Wuhan varyantına göre Delta'nın da İngiltere varyantının da baskın hale geldiği süreçleri yaşadık. Hangi varyant görülürse görülsün koronavirüsün bulaşma yolu değişmiyor. Yine solunum yoluyla bulaşıyor. Yine bizim fiziki mesafeye, maske takmaya, kapalı alanlarda olabildiğince bir ara gelmemeye dikkat etmemi gerekiyor. Ortamları da havalandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Hangi varyant olursa olsun bugün baktığımızda aşı olan bireylerde hastalıkların daha hafif geçtiğine şahit oluyoruz"

Aşı olmanın çok büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Bilim Kurulu Üyesi İlhan, "Hangi varyant olursa olsun bugün baktığımızda aşı olan bireylerde hastalıkların daha hafif geçtiğine şahit oluyoruz. Hatta hem hangi varyant olursa olsun hem de hangi aşı olursa olsun, aşısı olmayanlara göre hastalıktan korunmada çok daha etkisi olduğunu görüyoruz. Bu nedenledir ki, aslında virüsün bulaşma yolu değişmediği gibi bulguları da değişmiyor. Tutulum yaptığı yaş grubu da farklı değil, tüm varyantlar için bunu söyleyebiliriz. Ama tabi bu varyantın Türkiye'de yaygın olup olmadığına bir bakmak gerekiyor. Henüz aşıların 'Mu' varyantına karşı etkili olup olmadığını söylemek için de henüz biraz erken. Çünkü yeni bir varyant, ülkemizde az görülüyor. Aşılı olan bireylerde mi, aşısız olan bireylerde mi görülüyor? Acaba ağır hasta olan, yoğun bakımda olanlarda görülüyor mu görülmüyor mu bunlar söylemek için daha erken. Ama tabi dikkatle takip etmek gerekiyor. Sağlık Bakanlığı da bunun takibini yapıyor. Süreci takip edip izlememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Pandemi devam ettikçe belki Mu-1, Mu-2 gibi varyantların da çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor"

Varyantların virüs tamamen bitene kadar oluşabileceğine dikkat çeken İlhan, "Pandemiden kurtulmanın yolunun virüsü yok etmek olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Bunun da çözümü olarak aşılama şuan elimizdeki en güçlü silah. Pandemi devam ettikçe belki Mu-1, Mu-2 gibi varyantların da çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü virüs sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Yaşam mücadelesi veriyor. Oysa insanlar aşı oldukça virüsün artık üreyebilecek bir yer bulamaması ile pandemiden kurtulacağımızı bilmek gerekiyor. Sözün özü aşılı sayısı ne kadar artarsa varyant sayısının da o kadar azalacağını söylemek mümkün" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
31 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Gül, bakanlık personelinin cenaze törenine katıldı
08 Eylül 2021 20:04		 Bilim Kurulu üyesinden 'semptomlu negatif' hastalara uyarı
08 Eylül 2021 19:41
Ders dinlerken fenalaşan lise öğrencisi hayatını kaybetti
08 Eylül 2021 19:15		 Marmara, Ege, Karadeniz ile Antalya için sağanak uyarısı
08 Eylül 2021 19:08
Hamileyken korona olan iki anne hayatını kaybetti
08 Eylül 2021 15:05		 Yağışlar ağustosta yüzde 52 arttı
08 Eylül 2021 14:59
Eski milletvekilinden yılan zehirli antikor önerisi
08 Eylül 2021 14:19		 Ak partili eski yönetici, Deva Partisi kurucusu hayatını kaybetti
08 Eylül 2021 14:12
Mersin'de yetişiyor ABD'li askerlere gönderiliyor: Tanesi 30 lira
08 Eylül 2021 13:35		 Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı
08 Eylül 2021 13:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:26 - Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız20:16 - Türk firmaları dünyanın en büyük uydu fuarında boy gösterdi20:04 - Bakan Gül, bakanlık personelinin cenaze törenine katıldı19:41 - Bilim Kurulu üyesinden 'semptomlu negatif' hastalara uyarı19:38 - 'Kardeşim bıçaklandı' dedi, arkadaşının digital hesabını boşalttı19:26 - Dijital Platformlar 'korsan yayınlar' ile mücadele başlatıyor!
19:23 - Salda Gölü kıyısına iniş yapan paraşütçülere para cezası19:15 - Ders dinlerken fenalaşan lise öğrencisi hayatını kaybetti19:13 - SGK, 52 ilacı geri ödeme kapsamından çıkardı19:09 - CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni binası açıldı19:08 - Marmara, Ege, Karadeniz ile Antalya için sağanak uyarısı18:53 - Rum Eğitim Bakanlığı, Atatürk'ün anlatıldığı kitabı toplama kararı aldı
18:49 - Ömer Çelik'ten Rum kesiminin küstah talimatına tepki18:46 - Polise bıçak çekti, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi18:37 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:33 - Şarkıcı Burcu Güneş'in yayın yasağı talebi reddedildi18:23 - Prof. İlhan: Aşılı sayısı ne kadar artarsa varyant sayısı azalır
18:18 - Adalet Bakanlığı personeli kazada hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar.net maaş robotunda yeni güncellemeler yapıldı
YÖK Başkanı, üniversitelerde yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
Rıdvan Dilmen'den tepki çeken sözler... 8 bin liraya çalışan insanlar var!
Kavcıoğlu'nun mesajı sonrası yükselen dolar, günü 8,45 TL'den tamamladı
Tarlada çalışırken atama haberi geldi
Maiyetindeki memurlara 'pis köle' diyen müftü, memuriyetten atıldı!
MEB'den personel görevlendirmelerini sonlandırın talimatı
Darbeci Semih Terzi'nin oğlunun yurt dışında olduğu değerlendiriliyor
Gözde bölümlerde 13 bin kontenjan boş kaldı
Kazada hayatını kaybeden öğrenci Tıp Fakültesini kazanmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şüreka 1
8 bin liraya çalışan insanlar var 2
yeşil zeytin 1
bizim oğlanın muhteşem projesi 1
iceman 1
evlenmek istemeyen kızı tinerle yakmak 2
çizgi film 4
aşılıların yoğun bakımda yatma sebepleri 3
sirke 1
markette bugün 3
SON İLANLAR
Namık Kemal Üniversitesi 13 işçi alacak
Malatya Arapgir Öğretmenevi geçici işçi alacak
Kars Sarıkamış Orduevi işçi alacak
Bolu Kıbrıscık Belediyesi geçici işçi alacak
Adıyaman Polisevi işçi alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi geçici işçi alacak
Ankara Akyurt Belediyesi 25 geçici işçi alacak
Düzce Çilimli Belediyesi 6 geçici işçi alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 14 geçici işçi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam