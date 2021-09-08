1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ömer Çelik'ten Rum kesiminin küstah talimatına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Eğitim Bakanlığının, okullarda okutulan bir ders kitabından Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde talimat vermesini kınadı.
08 Eylül 2021 18:49
+Aa- Yazdır
Ömer Çelik'ten Rum kesiminin küstah talimatına tepki

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rum Yönetimi yetkililerinin ders kitabından, Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatını vermesinin, Rum kesimi yöneticilerinin Atatürk'ün temsil ettiği değerlere düşmanlığının ifadesi olduğunu belirtti.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Atatürk'e ve Atatürk nezdinde Türk milletine yapılan bu saygısızlığı kınıyoruz." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu düşmanca tutum, Atatürk'ün temsil ettiği 'yurtta sulh, cihanda sulh' yaklaşımına karşı çağ dışı bir yaklaşımdır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bu barbarca yaklaşımı, Kıbrıs Türkleri ile birlikte yaşama iradesi noktasındaki tahammülsüz yaklaşımlarının da açık göstergesidir.

Savaşta yenik düşen Yunanistan lideri Venizelos'un, 1934'te savaşın galibi Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesi tarihi bir gerçektir. Yunan ve Rum liderlere bu tarihi mirası hatırlatıyor ve yüzleşmeye davet ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık yapanlar karşılarında her zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini bulacaktır. Mazlum milletlerin ilham kaynağı olan Atatürk'ü kimse ders kitaplarını yırtarak tarihten silemez."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
08 Eylül 2021 20:26		 CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni binası açıldı
08 Eylül 2021 19:09
Rum Eğitim Bakanlığı, Atatürk'ün anlatıldığı kitabı toplama kararı aldı
08 Eylül 2021 18:53		 Dışişlerinden Rum kesiminin 'Atatürk' talimatına tepki
08 Eylül 2021 17:25
Türkiye ve Mısır heyetleri ikinci kez görüştü
08 Eylül 2021 16:16		 'Bugün afetlerde enkazın altında kalan bir Türkiye yok'
08 Eylül 2021 16:09
Bakan Varank: Türkiye'de eylül ayı teknoloji ayı
08 Eylül 2021 13:06		 Erdoğan: Türkiye hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasında
08 Eylül 2021 12:18
Yapılan son ankete göre en büyük sorun 'hayat pahalılığı'
08 Eylül 2021 10:04		 'Benim annem de tesettürlü, incinen hanımefendilerden özür dilerim'
08 Eylül 2021 09:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:26 - Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız20:16 - Türk firmaları dünyanın en büyük uydu fuarında boy gösterdi20:04 - Bakan Gül, bakanlık personelinin cenaze törenine katıldı19:41 - Bilim Kurulu üyesinden 'semptomlu negatif' hastalara uyarı19:38 - 'Kardeşim bıçaklandı' dedi, arkadaşının digital hesabını boşalttı19:26 - Dijital Platformlar 'korsan yayınlar' ile mücadele başlatıyor!
19:23 - Salda Gölü kıyısına iniş yapan paraşütçülere para cezası19:15 - Ders dinlerken fenalaşan lise öğrencisi hayatını kaybetti19:13 - SGK, 52 ilacı geri ödeme kapsamından çıkardı19:09 - CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni binası açıldı19:08 - Marmara, Ege, Karadeniz ile Antalya için sağanak uyarısı18:53 - Rum Eğitim Bakanlığı, Atatürk'ün anlatıldığı kitabı toplama kararı aldı
18:49 - Ömer Çelik'ten Rum kesiminin küstah talimatına tepki18:46 - Polise bıçak çekti, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi18:37 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:33 - Şarkıcı Burcu Güneş'in yayın yasağı talebi reddedildi18:23 - Prof. İlhan: Aşılı sayısı ne kadar artarsa varyant sayısı azalır
18:18 - Adalet Bakanlığı personeli kazada hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar.net maaş robotunda yeni güncellemeler yapıldı
YÖK Başkanı, üniversitelerde yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
Rıdvan Dilmen'den tepki çeken sözler... 8 bin liraya çalışan insanlar var!
Kavcıoğlu'nun mesajı sonrası yükselen dolar, günü 8,45 TL'den tamamladı
Tarlada çalışırken atama haberi geldi
MEB'den personel görevlendirmelerini sonlandırın talimatı
Maiyetindeki memurlara 'pis köle' diyen müftü, memuriyetten atıldı!
Darbeci Semih Terzi'nin oğlunun yurt dışında olduğu değerlendiriliyor
Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
Gözde bölümlerde 13 bin kontenjan boş kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mu varyantı 2
evlenmek istemeyen kızı tinerle yakmak 2
kömür torbasından göktaşı çıkması 2
iceman 1
mu da gelir mu da geçer 1
aşılıların yoğun bakımda yatma sebepleri 3
toptan 1
Liyakat 1
gözün aydın 1
karşı cinste mide bulandıran özellikler 2
SON İLANLAR
Namık Kemal Üniversitesi 13 işçi alacak
Malatya Arapgir Öğretmenevi geçici işçi alacak
Kars Sarıkamış Orduevi işçi alacak
Bolu Kıbrıscık Belediyesi geçici işçi alacak
Adıyaman Polisevi işçi alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi geçici işçi alacak
Ankara Akyurt Belediyesi 25 geçici işçi alacak
Düzce Çilimli Belediyesi 6 geçici işçi alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 14 geçici işçi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam