Ömer Çelik'ten Rum kesiminin küstah talimatına tepki

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rum Yönetimi yetkililerinin ders kitabından, Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatını vermesinin, Rum kesimi yöneticilerinin Atatürk'ün temsil ettiği değerlere düşmanlığının ifadesi olduğunu belirtti.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Atatürk'e ve Atatürk nezdinde Türk milletine yapılan bu saygısızlığı kınıyoruz." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu düşmanca tutum, Atatürk'ün temsil ettiği 'yurtta sulh, cihanda sulh' yaklaşımına karşı çağ dışı bir yaklaşımdır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bu barbarca yaklaşımı, Kıbrıs Türkleri ile birlikte yaşama iradesi noktasındaki tahammülsüz yaklaşımlarının da açık göstergesidir.

Savaşta yenik düşen Yunanistan lideri Venizelos'un, 1934'te savaşın galibi Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesi tarihi bir gerçektir. Yunan ve Rum liderlere bu tarihi mirası hatırlatıyor ve yüzleşmeye davet ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık yapanlar karşılarında her zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini bulacaktır. Mazlum milletlerin ilham kaynağı olan Atatürk'ü kimse ders kitaplarını yırtarak tarihten silemez."