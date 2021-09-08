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Marmara, Ege, Karadeniz ile Antalya için sağanak uyarısı

Marmara'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan ile Antalya'nın iç kesimleri ve Orta Toroslar bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
08 Eylül 2021 19:08
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Marmara, Ege, Karadeniz ile Antalya için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan ile Antalya'nın iç kesimleri ve Orta Toroslar bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın da genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat)) şeklinde esmesi öngörülen rüzgar sebebiyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Denizlerde ise Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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