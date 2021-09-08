CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni binası açıldı
|08 Eylül 2021 19:09
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CHP'nin Sarıyer Huzur Mahallesi'ndeki yeni İstanbul il binası törenle açıldı.
Törende konuşan Kılıçdaroğlu, yeni binanın hayırlı olması temennisinde bulundu.
Son kurultayda 5 temel sorundan söz ettiğini ve bu sorunların çözülmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bunları çözmek için de güçlü bir irade ve halkın desteğine ihtiyacımız var. Binalar güzel olabilir, ben bazen yeni bina alındığında yol arkadaşlarıma şunu söylerim; 'Bina güzel ama sakın içeride fazla oturmayın, bizim görevimiz dışarıda.' Hangi partiden olursa olsun her vatandaşımın benim başımın üstünde yeri var" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, zaman zaman partilerinin kapatıldığını ancak yine de CHP'nin köklü bir parti olduğunu, 2023'te 100 yılı tamamlayacaklarını kaydetti.
Yeni bir binaya sahip olmanın önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ama bir binaya sahip olmanın çok ötesinde yaşadığı ülkeye sahip olmak çok daha değerlidir. Biz yaşadığımız ülkeye de sahip çıkacağız. Bizim bireysel talebimiz olamaz. Bu ülkenin var olan bütün sorunlarına talibiz. Bizim üstlendiğimiz görev tarihsel bir görevdir. Bu görevi üstlenen kişiler sıradan insanlar değildir. CHP'li olmak sıradan bir partili olmanın çok ötesindedir."
Açılış törenine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen ve partililer katıldı.
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