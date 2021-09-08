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Salda Gölü kıyısına iniş yapan paraşütçülere para cezası

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü sahiline izinsiz indikleri gerekçesiyle 2 yamaç paraşütçüsüne idari para cezası uygulandı. Duruma tepki gösteren yamaç paraşütçülerinden Alirıza Karabulut, bölgede daha önce de uçuşlar yapıp, festival düzenlediklerini belirterek, "Bu cezanın kaldırılmasını istiyorum" dedi.
08 Eylül 2021 19:23
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Salda Gölü kıyısına iniş yapan paraşütçülere para cezası

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Salda Kayak Merkezi'ne çıkan yol üzerinde bulunan Tınaztepe mevkiinden 27 Ağustos'ta ayrı paraşütlerle tekli atlayış yapan iki yamaç paraşütçüsü, Salda Gölü'nün girişin yasak olmadığı bir noktasına iniş yaptı. Bölgede görev yapan Yeşilova İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, paraşütçülerin göl sahiline izinsiz girdikleri gerekçesiyle 427'şer lira idari para cezası uyguladı.

'BU CEZANIN KALDIRILMASINI İSTİYORUM'

Ceza uygulanan yamaç paraşütçülerinden Alirıza Karabulut, "5 yıldır yamaç paraşütü sporu yapıyorum. Salda'da, Burdur'da başka şehirlerde defalarca uçtuk. Salda'da uçuşlara başlarken kaymakamlığın yardımı ile başladık. Kalkış alanımızı kaymakamlık açtı ve Salda'nın tanıtımı amaçlı kendileriyle proje yapabileceğimizi söylediler. Daha önce iki kere festival düzenledik. Diğer şehirlerden gelenler oldu. Geçen en son uçuşumda göl kenarına inemeyeceğim belirtilip, Kabahatler Kanunu'ndan ceza uyguladılar. Bu cezanın kaldırılmasını istiyorum" dedi.

'İZİN ALMAMIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORLAR'

Bölgenin tanıtılması noktasında kaymakamlık ve valiliğin öncülüğü, belediyenin de destekleriyle çalıştıklarını anlatan Alirıza Karabulut, "Biz oranın turizmine katkı sağlamak amaçlı başladık bu işe şimdi oradan uçmamız istenmiyor. Prosedürler çıkarıyorlar, izin almamız gerektiğini söylüyorlar. İniş alanı tahsis etmiyorlar. Bizim yaptığımız spor ekstrem bir spor. Rüzgara bağlı olarak yaptığımız bir spor. İniş alanımızı her zaman belirleyemeyebiliyoruz. Direkt olarak göl kenarına indiğimiz durumlar da oluyor. İndiğimiz zaman da ceza yazmaya kalkıyorlar. Turistler varken, araçlar varken bizim oraya inip ayak basmamız sorun oluyor. Onu anlamıyorum. Oraya araç girebiliyor ama bizim ayakla basmamızdan dolayı bir ceza uyguluyorlar. Nedenini anlayamadık. Yapılan uygulamadan geri dönülmesini istiyoruz" diye konuştu.

'BAKANLIK İZNİ YOK'

Öte yandan Burdur Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız imzası ile Yeşilova Kaymakamlığı'na gönderilen yazıda ise Salda Gölü ve çevresinin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerleri açısından önemi, aynı zamanda doğal sit alanı olması ve göl çevresinin doğal güzelliklerini korumak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından birçok tedbir alındığı, alanda bilimsel çalışmalar başlatıldığı, bunun yanında ziyaretçi yoğunluğuna bağlı olarak gereksinim duyulan günübirlik ihtiyaçların karşılanmasına yönelik Salda Gölü Koruma Projesi'nin titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Yazıda, "14.03.2019 tarih ve 824 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi alanında yamaç paraşütü yapıldığı, bu kullanıma ilişkin herhangi bir Bakanlık izninin bulunmadığı, paraşüt inişlerinin göl çevresine yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün izin vermediği bu ve buna benzer faaliyetlere müsaade edilmemesi ve konu ile ilgili gerekli izinlerin alınması hususunda gereğini rica ederim" denildi.
DHA
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