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Dijital Platformlar 'korsan yayınlar' ile mücadele başlatıyor!

Telekomünikasyon Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği (TUYAD) tarafından düzenlenen ve D-Smart, Digiturk, Filbox, Tivibu, Turkcell TV Plus, Exxen, Türksat'ın katılımlarıyla 'Pay TV Platformları Toplantısı' gerçekleştirildi. Covid-19 önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen toplantıda tüm platformlar, 'İnternet Tabanlı TV' (IPTV) kanallarını korsanlaştıran ve Türk futbolu dahil her türlü Pay TV içeriğini yeniden satanlara karşı ortak çalışma kararı aldı.
08 Eylül 2021 19:26
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Dijital Platformlar 'korsan yayınlar' ile mücadele başlatıyor!

Ülkemizde uydu ve internet üzerinden yayın yapan yasal platformlar, ürettikleri ve sağladıkları içerikleri izinsiz bir şekilde kopyalayıp izlettiren kişi ve kurumlara karşı ortak çalışma kararı aldı.

TİCARET BAKANLIĞI YAPTIRIM UYGULUYOR

Şifreli kanalların abone dışında kullanılması, izinsiz toplu gösterim sağlanması ve bundan haksız kazanç elde edilmesi durumunun sektördeki rekabeti de olumsuz etkilediğini dile getiren platform temsilcileri; bu illegal yayınların, yasal platformlara ücretini ödeyerek abone olan tüketiciler için de haksızlık oluşturduğuna değindi.

Toplantıda Ticaret Bakanlığı'nca bu tür yayınları izinsiz iletenler, izleyenler, usulüne uygun olmadan abonelik yapanlar ve bundan fayda sağlayanlar ile bunun reklamını yapanlar hakkında başta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuata uygun işlem yapıldığı belirtildi. TUYAD bünyesinde bu tarz yasa dışı yayın sağlayıcıların tespitini yaparak Ticaret Bakanlığı'nın ilgili birimine iletecek bir hukuk komisyonu kurulmasına karar verildi.

ÖZAYDIN: "BU YASA DIŞI UYGULAMA İLE EN ETKİN MÜCADELE BAŞLATILDI"

Bazı fırsatçıların yasa dışı olarak yürüttükleri IPTV hizmetleri ile müşterilerine spor, film ve diziler de dahil olmak üzere binlerce kanal ve içeriği kendilerinin ürünü gibi sunarak haksız gelir elde ettiğini dile getiren TUYAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın, "İllegal yayıncılık ile mücadele kararı alan yayın hak sahipleri derneğimiz bünyesinde ortak oluşturulacak bir hukuk komisyonu ile hareket edecektir. Ulusal kanalların yanı sıra lisanslı filmler, radyo istasyonları ve futbol maçlarına da erişim sağlayan bu yasa dışı uygulama ile en etkin mücadele başlatıldı. 8 milyon gibi bir abonenin kayıtlı olduğu sistemde son tüketici de yayınları yasa dışı izlediği için suçlu sayılacaktır.

Ticaret Bakanlığı'nın ilgili birimleri ve bizim kuracağımız hukuk komisyonunun ortak çalışması ile izleten ve izletmeye aracılık eden, izleyen kişi ve kurumlara adli para cezası yanı sıra hapis cezaları da verilebilecek şekilde yeni bir düzenleme getirilmesini talep ediyoruz. TV ve alıcı üreten firmaların Android ve IOS mağazalarında bulunan IPTV uygulamalarının şifreli kanal ve içerik hakları olan yayınları izinsiz kullanmalarından dolayı durdurulması hakkında uyarı ve sonrasında yaptırım uygulanması da bu mücadelede elimizi güçlendirecektir. e-ticaret sitelerinin PAY TV yayınlarını illegal izleten ürünleri sattırmamaları için ilgili kurumlarla iletişim kurularak bu ürünlerin satışının önlenmesi ve satış yapmaya devam edenlere yaptırım uygulanması da bir diğer talebimizdir" diye konuştu.

'YAYIN YASASI' ÇALIŞMALARI HIZLANDIRILACAK

TUYAD olarak yasa dışı IPTV hizmeti sunan firmaları üyelikten çıkarttıklarına değinen Özaydın, "Daha önce TBMM'ye sunduğumuz yayın yasasının ele alınması için de gerekli çalışmalara hız ve destek sağlayacağız. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram gibi mecralar ile arama motorlarında reklam ile illegal PAY TV satışları yapılmasının önlenmesi çalışmaları için BTK ile irtibat kurulacak engelleme kararları çıkartılacaktır" dedi.

KAMU SPOTU YOLDA

Toplantıda son tüketicinin bilinçlenmesi ve haksız rekabete destek verdiği yasa dışı bir ürünü satın aldığı algısının yaratılması için kamu spotu hazırlanması kararı da alınarak hazırlanan kamu spotunun tüm kanallarda yayınlanması ile yasal takip ve yaptırımlara hız verileceğini belirtildi.
DHA
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