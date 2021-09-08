Bakan Gül, bakanlık personelinin cenaze törenine katıldı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, vefat eden bakanlık personeli Taner Uygun'un cenaze törenine katıldı.
|08 Eylül 2021 20:04
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Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Adalet Bakanlığı personeli Uygun için Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Bezirhane Mahallesi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.
Uygun'un ailesi ve yakınlarının katıldığı cenazede Bakan Gül, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.
Uygun'un cenazesi, Bezirhane Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.
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