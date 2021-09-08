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Türk firmaları dünyanın en büyük uydu fuarında boy gösterdi

Türksat, TUSAŞ ve PROFEN firmaları, dünyanın önde gelen uydu firmalarının buluştuğu Satellite 2021'de uydu teknolojilerindeki ürün ve kabiliyetlerini sergiliyor
08 Eylül 2021 20:16
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Türk firmaları dünyanın en büyük uydu fuarında boy gösterdi

Türkiye'nin uydu alanında faaliyet gösteren firmaları Türksat, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve PROFEN, ABD'nin başkenti Washington'daki dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'de ürün ve kabiliyetlerini sergiliyor.

Satellite 2021 Fuarı, dünyanın en büyük uydu üreticileri ve uydu operatörlerini bir araya getirdi. Yaklaşık 1 trilyon dolar büyüklüğe sahip sektörün en önemli oyuncularının buluştuğu fuara, Türkiye'den 3 firma katılıyor. Türk firmaları, geliştirdikleri çözümlerle sektörden daha büyük pay almayı hedefliyor.

Türksat, TUSAŞ ve PROFEN de 10 Eylül'e kadar sürecek fuarda, Türkiye standında ürün ve kabiliyetlerini tanıtıyor.

Fuarın ilk gününde Türkiye standının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Khazar İbrahim, KKTC Washington Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Lakadamyalı da katıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda uzay ve havacılık sanayisindeki gelişiminin, attığı adımların gurur verici olduğunu söyledi.

Gelecek yıllarda daha güzel, yerlilik oranı daha yüksek ürünlerin ortaya çıkacağına inandığını vurgulayan Mercan, yerlilik oranı en yüksek uydu olan Türksat 6A'nın fırlatılmasını da heyecanla beklediklerini dile getirdi.

Uzay ve havacılık alanında Türkiye'nin hızlı bir birikim oluşturduğunu ifade eden Mercan, "Büyük firmalarla rekabet edebilir bir noktaya geleceğiz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Türksat 5A'nın bu yıl SpaceX tarafından fırlatılan ilk uydu olduğuna işaret ederek, Türksat 5B'nin de yakın zamanda fırlatılarak uzaydaki yerini alacağını söyledi.

Sayan, "Bütün bunlarla birlikte uzaydaki özellikle data alanındaki kapasitemizi katlayarak artırdığımızı hatırlatmak istiyorum. Burada SpaceX, Airbus gibi partnerlerimizle görüşmeler yaptık. Önümüzdeki dönemde uydu sektörüne yön verecek birçok çalışmayı da firmalarımızla yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Havada, karada, denizde uydu çözümleri

Türksat, hareketli araçlar için denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik, kesintisiz hizmet olanağı sağlayan ve Türksat tarafından üretimi yapılan SOTM (Satcom On The Move) antenleri olan HidrON ve TerrON ile fuarda yerini aldı.

Fuarda uydu haberleşmesi alanında yürüttüğü faaliyetlere yönelik tanıtım yapan Türksat, bu yıl hizmete giren beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A ve fırlatma hazırlıkları yapılan Türksat 5B ile yerli ürünlerine yönelik görüşmeler gerçekleştiriyor.

Türksat, özellikle yerli ve milli ürünleriyle hedef pazarlardaki etkinliğini artırmayı, yeni pazarlara açılarak faaliyet alanlarında sahip olduğu birikimini yeni projelerle ülke sınırları dışına taşımayı planlıyor.

Uydu haberleşme, telekomünikasyon, veri merkezi ve savunma teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren PROFEN de son dönemde geliştirdiği ve LEO tipi alçak, MEO tipi orta ve GEO tipi yer-senkron yörünge uydularını yüksek doğrulukla uydu takip edebilme yetenekleri bulunan "2.4M, 3.5M, 5.5M ve 6.0M XY Kaideli Anten Sistemleri" ile Satellite 2021'e katıldı.

PROFEN ayrıca İHA, füze ve benzeri platformlarda kullanılan Mobil Telemetri Yer İstasyonu, Nspector serisi gerçek zamanlı spektrum analizörü, PTA serisi taşınabilir anten sistemleri ve Profen Visionic, uydu teleport, telekom kontrol ve yönetim sistemleri gibi çözümlerini sergiliyor.

- Türk imzası taşıyan uydular Satellite 2021'de

TUSAŞ da uzay teknolojileri alanında hızla gelişen ürün ve kabiliyetlerini Satellite 2021'de uluslararası katılımcıların beğenisine sundu.

TUSAŞ, ana yüklenicilik görevini yürüttüğü ve Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü görüntüleme ihtiyacını milli ve yerli imkanlar ile karşılayacak Göktürk yenileme uydusuna ilave olarak, üretimine TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde devam edilen Türksat 6A uydusu ile fuarda yer aldı.

TUSAŞ, iştiraki GSATCOM ile geliştirdiği yüksek veri çıkış kapasitesine sahip tümüyle elektrikli yeni nesil haberleşme uydularının ilk satışı kapsamında uluslararası katılımcıları bilgilendiriyor.

Türkiye'nin uydu alanında ilk ihracatı olacak olan ARSAT-SG1 Uydu Projesi kapsamında, Arjantin Ulusal Telekomünikasyon şirketi ARSAT'ın Güney Amerika'daki sivil haberleşme ihtiyaçları karşılanacak.
Anadolu Ajansı
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