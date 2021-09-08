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Antalya'da sağlık çalışanlarına getirilen yıllık izin yasağı kaldırıldı

Antalya'da tüm sağlık personellerine getirilen yıllık izin yasağının kaldırıldığı bildirildi.
08 Eylül 2021 21:34
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Antalya'da sağlık çalışanlarına getirilen yıllık izin yasağı kaldırıldı

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve virüsün yayılımını engellemek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karar alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 09.08.2021 tarihli ve 2021/46 nolu kararının 2. maddesinin 'Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile bağlı kurum, kuruluşlarında görev yapan tüm personelden; halen yıllık izinde olanların yıllık izinlerinin (şua izni dahil) iptaline, yeni yıllık izin taleplerinin ise ikinci bir talimata kadar durdurulmasına' kararının iptal edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."
Anadolu Ajansı
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