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Ankara'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen toplam 25 düzensiz göçmenin Ankara'da yakalandığını açıkladı.
08 Eylül 2021 22:03
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Ankara'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Ankara Şereflikoçhisar ilçesi Büyükkışla Mahallesi'nde 5 Eylül 2021 tarihinde göçmen hareketliliği olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede yapılan araştırma sonucunda, Ankara-Niğde otoyolu üzerinde bulunan bir kanalda 7 Pakistan uyruklu, Ankara Şereflikoçhisar ilçesi Büyükdamlacık Mahallesinde 7 Eylül 2021 tarihinde göçmen hareketliliği olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede yapılan araştırma sonucunda, Ankara-Niğde otoyolu üzerinde 5 Afganistan uyruklu, Ankara Gölbaşı ilçesi Yavrucuk Mahallesi'nde 7 Eylül 2021 tarihinde göçmen hareketliliği olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede yapılan araştırmada, 6 yetişkin ve 5 çocuk olmak üzere toplam 11 Afganistan uyruklu, Ankara Gölbaşı ilçesinde 7 Eylül 2021 tarihinde göçmen hareketliliği olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede yapılan araştırmada, Ankara-Konya yolu üzerinde menfez içerisinde 2 Afganistan uyruklu olmak üzere 5-7 Eylül 2021 tarihleri arasında ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen toplam 25 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yasadışı yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlere 6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet (md.102) gereğince kişi başı 4 bin 746 TL olmak üzere toplam 20 yetişkin düzensiz göçmene 94.220 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen göçmenler Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.
İhlas Haber Ajansı
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