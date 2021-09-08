Kuzey Marmara Otoyolu'nda bakım çalışması
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı kesimi kuzey taşıma yolunda bakım yapılacak. Otoyolda, 4-10 Eylül'de trafik akışı güney taşıma yolundan iki yönlü gerçekleştirilecek.
|08 Eylül 2021 22:49
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otoyolun Kurtköy-Akyazı (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeli ile yapılması, işletilmesi ve devri işi yapım çalışmaları kapsamında kuzey taşıma yolunda TMA tabakası serimi çalışması yürütülecek.
Bu kapsamda, 4-10 Eylül'de bölgede trafik akışı güney taşıma yolundan iki yönlü sağlanacak.
Çalışmalar esnasında tüm emniyet tedbirleri alınacak ve geçici trafik işaretlemeleri yapılacak.
Yetkililer, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymasını istedi.
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