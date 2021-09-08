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Sel felaketi Erfelek Tatlıca Şelaleri'ni de vurdu

Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Sinop'taki Erfelek Tatlıca Şelaleri bölgede 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin ardından yol güzergahı ve tesislerde oluşan büyük çaplı hasar nedeniyle ziyarete kapatıldı
08 Eylül 2021 23:06
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Sel felaketi Erfelek Tatlıca Şelaleri'ni de vurdu

Sinop'ta 11 Ağustos'taki sel felaketinde, su taşkınlarının yaşandığı Erfelek Tatlıca Şelaleri'nde de büyük çapta hasar meydana geldi.

Bölgedeki sel felaketi Tarım ve Orman Bakanlığınca 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen 720 dekarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleri'nde ciddi tahribata neden oldu.

Su taşkınları ve heyelanların yaşandığı bölgede şelale ile kent merkezi arasındaki bağlantıyı sağlayan kara yolu ulaşıma kapanırken, şelale girişinde yer alan köprünün yıkılmasına neden olan sel suları, altyapı, elektrik sistemleri ile mesire alanındaki tesisleri önemli ölçüde olumsuz etkiledi.

11 Ağustos günü şelalede yaşanan sel anı ise güvenlik kameraları kayıtlarında yer aldı.

Görüntülerde sel sularının yükselerek tesislere girişi görülüyor.

Erfelek Tatlıca Şelaleri işletmecisi Ömer Bozkurt, AA muhabirine, selin Sinop ve ülke turizmine önemli katkılar sunan şelalede çok fazla zarara sebep olduğunu söyledi. 11 Ağustos günü şelaleye ulaştıklarında gördükleri manzaranın üzüntü verici olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Sel suları halen çok yüksekti. Bir şey yapma şansımız yoktu, kendi can güvenliğimiz için bölgeden ayrılmak zorunda kaldık." dedi.

Şelaleye 12 Ağustos günü tekrar döndüklerini anlatan Bozkurt, "Ertesi gün tekrar geldiğimizde hala sel devam ediyordu. Maalesef tüm altyapı, elektrik sistemleri, otoparkımız sel sularıyla gitti. Yeni yapılan konaklama tesislerine ağır zarar verdi. Aynı zamanda yollarda heyelan oluştu. Bir yolumuz kapandı. Şelaleye şu an farklı yollardan zorlukla ulaşım sağlanıyor." diye konuştu.

"Tek tesellimiz can kaybı olmaması"

Bozkurt, Sinop olarak 11 Ağustos günü bir felaket yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Binlerce insanın ziyaret ettiği bir yerde böyle bir sel yaşanıyor. Bizim tek tesellimiz can kaybı olmaması. Zararlar mutlaka giderilecektir. Önemli olan can kaybı olmaması idi. Milli Parklar ve DSİ ekipleri gerekli incelemeleri burada yapıyor. İnşallah en kısa zamanda tahribatlar giderilecek. Bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Erfelek Tatlıca Şelaleri insanlara kapılarını açacak."
Anadolu Ajansı
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