1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

12 yaş ve üstü çocukların Kovid-19 aşılaması devam ediyor

Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadele kapsamında, 12 yaş ve üstündeki çocukların tercihe bağlı aşılamaları devam ediyor.
08 Eylül 2021 23:49
+Aa- Yazdır
12 yaş ve üstü çocukların Kovid-19 aşılaması devam ediyor

Kovid-19 aşılarında yaş sınırının, 12 ve üstündekilere çekilmesinin ardından isteyenler veli onayıyla aşılarını olabiliyor.

Bu kapsamda, aşıların uygulandığı Ankara Şehir Hastanesi içindeki Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesine velileriyle gelen 12 yaş ve üstündekiler ilk doz aşılarını yaptırıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bakım çalışması
08 Eylül 2021 22:49		 Antalya'da sağlık çalışanlarına getirilen yıllık izin yasağı kaldırıldı
08 Eylül 2021 21:34
Salda Gölü kıyısına iniş yapan paraşütçülere para cezası
08 Eylül 2021 19:23		 SGK, 52 ilacı geri ödeme kapsamından çıkardı
08 Eylül 2021 19:13
'Afganlara Türkiye vatandaşlığı veriliyor' iddialarına yalanlama
08 Eylül 2021 17:55		 MEB'den personel görevlendirmelerini sonlandırın talimatı
08 Eylül 2021 17:53
KGM'nin 19 bin çalışanını kapsayan sözleşmede yüzde 12 zam
08 Eylül 2021 15:59		 Soruşturma sonlandı: Coca Cola'dan taahhüt alındı
08 Eylül 2021 15:39
Bir il daha aşı haritasında 'mavi' renge döndü
08 Eylül 2021 13:52		 Kovid-19'un 'Mu' ve diğer varyantlarına karşı en etkili silah tam doz aşı
08 Eylül 2021 11:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Diyanet'in güvenlik soruşturması yapması kanuna uygun mu?00:03 - 9 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları23:54 - Şanlıurfa'da 'aşı' olmayanlar yoğun bakımları doldurdu23:49 - 12 yaş ve üstü çocukların Kovid-19 aşılaması devam ediyor23:14 - 'Mavigöl' turistlerin uğrak yeri oldu23:13 - Okul sıraları meslek lisesi öğrencilerinin ellerinde şekilleniyor
23:10 - Elektrikli araca ilgiliyiz ama dizelden vazgeçemiyoruz23:06 - Sel felaketi Erfelek Tatlıca Şelaleri'ni de vurdu22:49 - Kuzey Marmara Otoyolu'nda bakım çalışması22:40 - DSÖ'den zengin ülkelere Kovid-19 aşısı tepkisi22:38 - Rıdvan Dilmen, '8 bin liraya çalışan insanlar var' sözüne açıklık getirdi22:25 - '3600 ek göstergenin çözümü için takvimi yakında paylaşacağız'
22:03 - Ankara'da 25 düzensiz göçmen yakalandı21:34 - Antalya'da sağlık çalışanlarına getirilen yıllık izin yasağı kaldırıldı21:21 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı21:04 - Bakan Koca: Hatırlatma dozu koruyuculuğu önemli ölçüde artırıyor20:26 - Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
20:16 - Türk firmaları dünyanın en büyük uydu fuarında boy gösterdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Diyanet'in güvenlik soruşturması yapması kanuna uygun mu?
9 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Liyakat 1
philadelphia 2
8 bin liraya çalışan insanlar var 3
meritokrasi 3
Varyantları takipte zorlanmak 5
gece telefonun çalması 3
sirke 1
markette bugün 3
mu varyantı 2
gözün aydın 1
SON İLANLAR
Sakarya Üniversitesi Geçici 76 İşçi Alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 İşçi Alacak
Manisa Besot 76 İşçi Alacak
Konya Ahırlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir BYNDR Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Buca İmar 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 42 İşçi Alacak
İstanbul Safaş Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam