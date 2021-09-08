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Şanlıurfa'da 'aşı' olmayanlar yoğun bakımları doldurdu

Şanlıurfa'da son günlerde yükselen koronavirüs vakaları tedirginlik yaratırken, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de yoğunluk arttı. Hastane Başhekimi Caner Kaya, hastanenin yoğun bakım servislerinin son bir ay içerisinde tamamen dolduğunu belirterek, yoğun bakımda tedavi gören hastaların aşısız veya tek doz aşı yaptıran vatandaşlardan oluştuğunu söyledi.
08 Eylül 2021 23:54
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Şanlıurfa'da 'aşı' olmayanlar yoğun bakımları doldurdu

Aşılamanın düşük olduğu iller arasında yer alan Şanlıurfa'da yoğun bakımlar son 1 ay içerisinde tamamen doldu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle açılan ek yoğun bakım servislerinin de dolması kentte tedirginlik yarattı. Vakaların artışı üzerine daha önceden kapalı olan Kovid- 19 Yoğun Bakım Servisleri tekrar açıldı.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Kovid-19 Yoğun Bakımlarının tamamen dolduğunu belirten Başhekim Dr. Caner Kaya, son 1 ay içerisinde yoğun bakım servislerinin dolup taştığını söyledi. Yoğun bakımda yatan hastaların ortak özelliğinin aşısız veya tek doz aşılı olduklarını ifade eden doktor Kaya, şunları söyledi:

"Yoğun bakımlarımız son 1 ay içerisinde tamamen doldu. Yoğun bakımda yatan hastalar kadar bir o kadar da ek yoğun bakım yatağı açtık. Tekrar böyle bir hizmeti sunduk. Yatan hastalarımızda dikkatimizi çeken şey özellikle yoğun bakım yatışlarında insanların aşısız olması veya tek doz aşılı olmaları. Yani işin özü iki doz aşısını olup yoğun bakıma yatırdığımız hastamız yok denecek kadar az. Bunu net olarak görüyoruz. Aşı ciddi anlamda etkili. İnsanlarımızın aşıdan gerçekten fayda gördüğünü biliyoruz."

DHA
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