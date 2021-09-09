1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bursa'da 300 polisin katıldığı 'Drone Destekli' asayiş uygulaması yapıldı

Bursa'da 300 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında yapılan denetlemelerde 780 araç ile 45 iş yeri denetlendi. Yapılan denetimlerde 37 iş yerine işlem yapılırken, 48 araca 24 bin lira idari para cezası kesildi.
09 Eylül 2021 05:29
+Aa- Yazdır
Bursa'da 300 polisin katıldığı 'Drone Destekli' asayiş uygulaması yapıldı

Bursa'da 300 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında yapılan denetlemelerde 780 araç ile 45 iş yeri denetlendi. Yapılan denetimlerde 37 iş yerine işlem yapılırken, 48 araca 24 bin lira idari para cezası kesildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 300 personel ve 40 ekiple asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin de destek verdiği asayiş uygulamasında trafik kontrolleri yapıldı. Mekanlar ve Umuma açık alanlar denetlendi. Eş zamanlı olarak havadan dronla takip edildi. Yapılan Uygulamada 780 araç denetlenirken, 48 araca 24 bin lira idari para cezası kesildi. Denetlemelerde 2354 kişinin Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) 'si sorgulandı. Mekanlara yapılan denetimlerde ise 45 iş yeri denetlenirken, 37 iş yerine ise işlem yapıldı.

Yapılan denetimlerle vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar yapıldığını belirten emniyet müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini belirledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
12 yaş ve üstü çocukların Kovid-19 aşılaması devam ediyor
08 Eylül 2021 23:49		 Kuzey Marmara Otoyolu'nda bakım çalışması
08 Eylül 2021 22:49
Antalya'da sağlık çalışanlarına getirilen yıllık izin yasağı kaldırıldı
08 Eylül 2021 21:34		 Salda Gölü kıyısına iniş yapan paraşütçülere para cezası
08 Eylül 2021 19:23
SGK, 52 ilacı geri ödeme kapsamından çıkardı
08 Eylül 2021 19:13		 'Afganlara Türkiye vatandaşlığı veriliyor' iddialarına yalanlama
08 Eylül 2021 17:55
MEB'den personel görevlendirmelerini sonlandırın talimatı
08 Eylül 2021 17:53		 KGM'nin 19 bin çalışanını kapsayan sözleşmede yüzde 12 zam
08 Eylül 2021 15:59
Soruşturma sonlandı: Coca Cola'dan taahhüt alındı
08 Eylül 2021 15:39		 Bir il daha aşı haritasında 'mavi' renge döndü
08 Eylül 2021 13:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
05:29 - Bursa'da 300 polisin katıldığı 'Drone Destekli' asayiş uygulaması yapıldı03:23 - Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de00:04 - Diyanet'in güvenlik soruşturması yapması kanuna uygun mu?00:03 - 9 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları23:54 - Şanlıurfa'da 'aşı' olmayanlar yoğun bakımları doldurdu23:49 - 12 yaş ve üstü çocukların Kovid-19 aşılaması devam ediyor
23:14 - 'Mavigöl' turistlerin uğrak yeri oldu23:13 - Okul sıraları meslek lisesi öğrencilerinin ellerinde şekilleniyor23:10 - Elektrikli araca ilgiliyiz ama dizelden vazgeçemiyoruz23:06 - Sel felaketi Erfelek Tatlıca Şelaleri'ni de vurdu22:49 - Kuzey Marmara Otoyolu'nda bakım çalışması22:40 - DSÖ'den zengin ülkelere Kovid-19 aşısı tepkisi
22:38 - Rıdvan Dilmen, '8 bin liraya çalışan insanlar var' sözüne açıklık getirdi22:25 - '3600 ek göstergenin çözümü için takvimi yakında paylaşacağız'22:03 - Ankara'da 25 düzensiz göçmen yakalandı21:34 - Antalya'da sağlık çalışanlarına getirilen yıllık izin yasağı kaldırıldı21:21 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
21:04 - Bakan Koca: Hatırlatma dozu koruyuculuğu önemli ölçüde artırıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Diyanet'in güvenlik soruşturması yapması kanuna uygun mu?
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de
9 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
Bursa'da 300 polisin katıldığı 'Drone Destekli' asayiş uygulaması yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hijyenik ped satışının yasaklanması 2
şüreka 1
mu da gelir mu da geçer 1
meritokrasi 3
İlk entry adabı 1
yeşil zeytin 1
çizgi film 4
Liyakat 2
evlenmek istemeyen kızı tinerle yakmak 2
gözün aydın 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavir Sınav Duyurusu
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Geçici 76 İşçi Alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 İşçi Alacak
Manisa Besot 76 İşçi Alacak
Konya Ahırlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir BYNDR Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam