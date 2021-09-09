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Kayıtsız göçmenler toplanacak

Mülteci politikası için hükümet yeni bir yol haritası hazırlıyor. Şehirlerde toplu halde yaşamaları önlenecek. Kaçak mülteci çalıştıran işverenlere sıkı denetim geliyor. Suriye sınırındaki kamplarda hazırlıklar da hızlandırıldı
09 Eylül 2021 06:53
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Kayıtsız göçmenler toplanacak

Türkiye'de son dönemde tartışmaya açılan mülteci politikası için hükümet yeni bir yol haritası hazırlıyor. Bu kapsamda, Türkiye'de il ve ilçe bazında özellikle ikamet izni olmayan göçmenlerin tespit edilerek, sınırdaki kamplara gönderilmesi, mültecilerin başta büyükşehirler olmak üzere toplu olarak bir mahalle veya semte yaşamalarının engellenmesi ve kayıt dışı mülteci çalıştırılmasının önüne geçilmesi için hazırlık yapılıyor.

AK Parti milletvekillerinin sahada yaptıkları çalışmalarda ve parti yönetiminin kamuoyu araştırmalarında Türkiye'deki Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili özellikle 'ucuz ve kaçak işgücü sağlamaları nedeniyle işsizliği artırdıklarına' yönelik şikayet ve tespitler yer alıyor. Birçok milletvekili seçim bölgelerindeki çalışmalarında vatandaşın 'Suriyeli göçmenlerle' ilgili şikayetini dile getirdiğini, özellikle bu göçmenlerin şehirlerin belli bölgelerinde kümelendiğini, kendilerine özgü hayat alanları oluşturduklarını gözlemlediklerini söylüyor. AK Partili vekiller bu tespitlerini Genel Merkez yönetimine ve zaman zaman ilgili Bakanlara da aktarıyor.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden sonra başlayan yeni mülteci göçü tartışmaları ile birlikte hükümet bu konuyu gündemine alarak yeni bir eylem planı oluşturulmasını tartışıyor. Öncelikli olarak Afgan göçüne karşı sınırlar takviye edilip, Türkiye-İran sınırındaki duvar inşa çalışmalarına hız verildi. Sınırdaki alay konumundaki birlik, tugay seviyesine çıkarıldı. Jandarma, 9 tabur, 44 karakol ve 150'ye yakın kulede görev yapmaya başladı. Sınırda 7-8 'kör noktada' gerçekleşen kaçak geçişlere karşı da tedbir alındı, personel takviyesi yapıldı. Bir yandan da Türkiye'nin 81 iline yayılan Suriyeli göçmenlerin, Suriye sınırındaki kamplara gönderilmesi için hazırlıklar başlatıldı. Bu kapsamda Türkiye genelinde il ve ilçe bazında ikamet izni olmayan mültecilerle ilgili bir çalışma yapıldığı belirtildi. Kaydı olmayanların yerleştirilecekleri sınırdaki kamplarda hazırlıklar hızlandırıldı. İdlib'de Suriyeli mülteciler için inşa edilen briket evlerin bir an önce bitirilmesi ve sayılarının artırılarak, Türkiye'de izni olmayanların bu evlere yerleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Hükümet ayrıca, Suriyeliler başta olmak üzere il ve ilçelerde mültecilerin belli bölgelerde toplu halde yaşamalarının ve kolay hareket etmelerinin önüne geçmek için çalışma yapıyor. İkamet izni ve çalışma izni olmayan mültecilerin ülkelerine veya Suriye sınırındaki kamplara gönderilmesi için teşvik edici politikalar belirlenecek. 'Ucuz iş gücü' mantığı ile kaçak olarak mülteci çalıştırdığı tespit edilen iş yerleri ve işverenler mercek altına alınacak. Denetimler artırılacak, kaçak mülteci çalıştıranlara yüksek para cezası verilecek.

SADECE 50 BİNİ ORADA YAŞIYOR

Resmi rakamlara göre, 'Geçici koruma altındaki' Suriyeli sayısı 4 milyona yaklaşmasına rağmen, kamplarda kalan mülteci sayısının 50 binlere kadar gerilediği belirtildi. Kaydı olmayanlarla birlikte 7-8 milyonu bulduğu belirtilen Suriyeli mülteciler, başta büyükşehirler ve sınır illeri olmak üzere Türkiye'nin 81 iline dağılmış durumda. Türkiye'deki Suriyelilerin yüzde 99'u şehirlerde yaşıyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün verilerine göre en çok Suriyeli barındıran şehir 530 bin 234 kişi ile İstanbul. İstanbul'u 455 bin 702 kişi ile Gaziantep, 436 bin 472 kişi ile Hatay takip ediyor. Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun olduğu şehir ise yüzde 42,5 ile Kilis. Kilis'te 142 bin 792 Türk vatandaşı ile 105 bin 626 kayıtlı Suriyeli bulunuyor. Kayıtlı olmayanlarla birlikte Kilis'teki Türk nüfusunun Suriyeli nüfusun gerisinde kaldığı belirtiliyor.

HASSASİYET OLUŞTU

AK Parti kaynakları, yeni göçmen politikası konusunda yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verirken "Özellikle büyükşehirlerde gettolaşmaya başladılar. Bu çok büyük bir sıkıntı. Afgan mültecilerle ilgili tartışmalar da başladı. Dolayısıyla toplumda bu konularda var olan hassasiyet biraz daha arttı. Bu hassasiyeti dikkate alarak, mültecilere yönelik yeni tedbirler, belki geri dönüşlerini teşvik edecek politikalar belirlenecek" değerlendirmesini yaptı.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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