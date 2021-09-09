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PKK ve DEAŞ'tan katliam ittifakı

TSK ve SMO tarafından özgür hale getirilen bölgeleri hedef alan terör örgütleri PKK ve DEAŞ, 2018-2021 arasında gerçekleştirdikleri 541 saldırıda 447 sivili katletti, 1.567'sini de yaraladı
09 Eylül 2021 07:15
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PKK ve DEAŞ'tan katliam ittifakı

PKK ve DEAŞ terör örgütleri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından özgür hale getirilen bölgelere birlikte saldırıyor. Suriye İstikrar Birimi, kirli iş birliğini belgelediği raporda, iki küresel terör oluşumunun Afrin, Cerablus, Mera, El-Bab, Tel Abyat, Azez gibi bölgelere 541 terör saldırısı düzenlediği bilgisini paylaştı. DEAŞ-PKK ittifakı bu terör eylemlerinde 447 sivili katletti, 1.567'sini de yaraladı.

Suriye İstikrar Birim Koordinatörü Münzir Sellel, terör katliamlarına dönük raporun 2018-2021 dönemini kapsadığını ve resmi belgelerin baz alınarak hazırlandığını söyledi. Türk resmi makamları ile birlikte rapora ilişkin detayları ilk kez Türkiye gazetesi ile paylaştıklarını söyleyen Münzir Sellel, terör örgütünün öncelikli saldırı bölgeleri olarak El-Bab ve Afrin'i seçtiğini söyledi. Sellel, PKK ve DEAŞ'ın eylem alanı, lojistik, hedef kişiler ve katliam için seçilen militan konusunda birlikte hareket ettiğini vurguladı.

FARKLI YÖNTEMLER KULLANILIYOR

Terör vahşetinin tüm detayları ile paylaşıldığı rapora göre, PKK terör örgütünün güvenli bölgeleri hedef alan saldırıları farklı yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Esad rejimi ve İran destekli Şii milislerin de destek verdiği füze ve top atışları ile gerçekleşen saldırılara ek olarak bölgede gizlenen terör hücreleri araç ve motosikletlere monte edilen bombaları kalabalık noktalarda infilak ettiriyor. EYP ve mayın döşeme de seçilen yöntemler arasında. Suikast yolu ile yapılan infazlar ise en az tercih edilen eylem biçimi. Bazı saldırılar ise doğrudan intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildi.

MİT, 200'DEN FAZLA SALDIRIYI BERTARAF ETTİ

Kandil'in doğrudan yönettiği bu vahşet eylemleri için zaman zaman para ve tehdit unsurları da devreye giriyor ve bölgeden seçilen kişiler kullanılıyor. PKK bölgeye daha çok Menbiç, Nübbul-Zehra ve Tel Rıfat hatlarını kullanarak ve mülteci kılığında sızıyor. Türk güvenlik güçleri ve MİT, şu ana dek 200'den fazla saldırıyı önledi.

BİNLERCE KİŞİ SAKAT KALDI

Olaylara ilişkin düzenlenen resmi belgeler baz alınarak hazırlanan terör raporunda DEAŞ-PKK işbirliği ile gerçekleştirilen eylemler, değişen saldırı bölgesine paralel olarak farklı ülkeler tarafından destekleniyor. Tel Abyat, Cerablus, Resülayn koridorunda PKK'nın hamiliğini ABD üstlenirken Tel Rıfat, Afrin, El-Bab, Azez, Mare, Aktarin, Minnag hattında örgüt Rusya, İran ve Esad himayesinde saldırıyor.

İstikrar Destek Birim Koordinatörü Es-Sellel, ortaya çıkan tabloyu açık bir vahşet olarak nitelendirdi ve bu karanlık eylemler sebebiyle aralarında onlarca kadın, çocuk ve yaşlının da yer aldığı sivilin bilinç, uzuv kaybı yaşadığını ve engelli durumuna düştüğünü anlattı. Askeri noktaları ve hayatını kaybeden askerlerin değerlendirme dışı tutulduğu raporun bir diğer çarpıcı yanı saldırı anında yaralanan ancak sonrasında maruz kaldığı saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 100'den fazla.

YILMAZ BİLGEN
Türkiye
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