Şiddet gören kadın: Eş seçiminde iyi baksınlar, vicdan, merhamet var mı?

Sivas'ta eski eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan ve ölümden dönen 3 çocuk annesi 31 yaşındaki Esma O. SABAH'a konuştu. Mağdur kadın, evlenecek kızlar ve tüm kadınlara tavsiyede bulundu: "Eş seçiminde iyice baksınlar vicdan merhamet var mı? Kediye, köpeğe, kuşa nasıl davranıyor, anne babasına nasıl davranıyor... Ailesine, dostuna, hayvana merhameti olmayanın size de merhameti olmayacaktır."

"GÖZÜNÜN NURUNU ALACAĞIM"

Olay Sivas'ta 5 Eylül günü Yenişehir Mahallesi Turgut Özal caddesi üzerinde meydana geldi. 3 çocuk annesi Esma O. (31), barışma isteğini reddettiği eski eşi Levent Evrensel'in (36) cadde ortasında bıçaklı saldırısına uğradı.

Esma O. hafif yaralanırken, saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan Levent Evrensel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşadıklarını anlatan genç kadın, "19 yaşındayken görücü usulü ile tanıştık. 4 ay nişanlılık süreci yaşadıktan sonra evlendik. Evliliğim boyunca hep şiddet gördüm ama hep sustum affettim. Evliliğimiz 12 yıl devam etti üç kızımız oldu. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 7 ay önce boşandık.

Hep barışmak istiyordu ama hiçbir şekilde görüşmek istemediğimi ifade ettim. İşimden çıktım evime giderken bir anda karşımda gördüm. Böyle bir şey yapacağını hep söylüyordu. 'Öldüreceğim, gözünün nurunu alacağım' diye tehditleri olmuştu" dedi.

KEDİYE, KÖPEĞE, KUŞA NASIL DAVRANIYOR

Vücuduna 10 bıçak darbesi aldığını anlatan talihsiz kadın, "Yaşadığım için şükür ediyorum ve bundan sonra nasıl olacak bilmiyorum. Ceza almamak için 'namus meselesiydi' iddiasında bulunuyor ama bu saldırının nedeni tamamen kendisini artık istememem.

Ailemle yaşamaya devam ediyorum, korkuyorum kendimi savunabilmek için spora başlayacağım" dedi. Mağdur Esma O. "hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi de olmaz" diyerek kadınlara uyarıda bulundu: "Evlilikte ilk şiddet gördükleri zaman ya da şiddete eğilim olduğu zaman hiç düşünmesinler hemen ayrılsınlar çünkü ilki olanın devamı geliyor.

Eş seçiminde iyice baksınlar vicdan merhamet var mı? Kediye, köpeğe, kuşa nasıl davranıyor, anne babasına nasıl davranıyor. Ailesine, eşine, dostuna, hayvana merhameti olmayanın size de merhameti olmayacaktır"

Ali ALTUNTAŞ