Hatalı kadro ilanı düzeltildi, kişiye özel kadro ilanı ise iptal edildi

3 Eylül 2021 tarihli "Farklı Farklı Uygulamalar! Sosyoloji Puan Türü Eşit Ağırlık mı, Sözel mi?" başlıklı yazımızda, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında ALES puan türünün belirlenmesinde farklı uygulamaların olduğu, iki üniversite özelinde ilanlara baktığımızda İzmir Bakırçay Üniversitesinin Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi alımında Sözel puan türünün belirlendiği, ancak ilgili bölümün Eşit Ağırlık düzeyinde öğrenci alımı yapmasından dolayı bu kararın hatalı olduğunu gündeme taşımıştık.

Yine, 28 Ağustos 2021 tarihli "Öğretim görevlisi ilanına adayın tez konusu yazıldı" başlıklı yazıda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin öğretim görevlisi ilanına adayların başvurusunu engelleyen şartlar koyduğuna dikkat çekilmişti.

İzmir Bakırçay Üniversitesi 8 Eylül, tarihli Resmi Gazetede yayımlanan duyuruyla ilanı düzeltmiş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ise 9 Eylül tarihli Resmi Gazetede yayımlanan duyuruyla, memurlar.net'te yer verilen ilanlarını iptal etmiştir.