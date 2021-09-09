300 TL'ye negatif PCR raporu

Kovid-19 hastasıyla temaslı olduğumuzu belirtmemize rağmen 300 TL karşılığında bize negatif PCR testi vereceklerini söyleyen sahtekarlar, 'Pozitif de çıksanız negatif sonucunuz elinizde olacak' garantisi verdi.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre;

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon kişi sırası geldiği halde Kovid-19 aşısını yaptırmadı. Bu nedenle toplu alanlar ile yolculuklarda "negatif PCR testi" şartı getirildi. Aşı yaptırmayan vatandaşlar konser, tiyatro, sinema gibi etkinliklere katılmak ve uçak veya otobüsle şehirler arası yolculuk yapmak isterlerse PCR testi yaptırmak zorunda kalacak. İş böyle olunca da halk sağlığını hiçe sayan, sorumsuz birçok insan negatif test almak için sahte PCR testi yapanların kapısını çalıyor.

Bir tarafta pozitif olduğu halde toplum içine karışıp hiçbir şey olmamış gibi normal yaşamına devam etmek isteyenler diğer tarafta ise sahte PCR testleriyle bu duruma olanak sağlayan sahtekarlar. Bunun sonucunda, şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; bu virüs bu kafayla kolay kolay bitmez. Negatif PCR testi almak için Google üzerinden test yapan yerlerle iletişime geçtik.

İletişime geçtiğimiz bu kişiler, bize 300 TL karşılığında negatif PCR testi sağlayacaklarını söylediler. Bu kişilerle negatif sonuç için yaptığımız konuşmayı olduğu gibi sizinle paylaşıyoruz

'YARDIMCI OLAMIYORUZ(!)

Google'da arama yaparken AKER sağlık diye bir site karşıma çıktı. Sitede, "Uçuş testleriniz için PCR test servisi" ilanın altında bulunan cep numarasını aradım. Telefonu açan kişiyle aramızdaki diyalog şöyle oldu:

Muhabir: İyi günler PCR testi için rahatsız ettim. Ücreti nedir?

Testi yapan: Merhabalar 250 TL PCR testlerimiz.

Muhabir:Bir şey rica edecektim.

Testi yapan: Buyurun

Muhabir: Cuma günü şehir dışına çıkmam lazım ve negatif PCR testi lazım. Almam mümkün mü?

Testi yapan: Pozitif olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?

Muhabir: Evet. Temaslıyım. Temaslı olduğum ve pozitif olan kişiyle aynı belirtilerin hepsi bende de var.

Testi yapan: Nerede otuyorsunuz?

Muhabir: Esenler

Testi Yapan: Temaslısınız değil mi?

Muhabir: Evet, temaslıyım. Negatif test bulma durumum var mı?

Testi Yapan: O şekilde yardımcı olamıyoruz Hanımefendi.

'KAYITSIZ ÇALIŞIRIM'

Bu konuşmasını teşekkür ederek kapattı. Telefonda konuştuğum kişi direkt yapmadıklarını söylemedi bu nedenle aynı numaraya "Biraz önce telefonda konuşmuştuk. Bana cuma gününe kadar acil negatif PCR testi lazım. Yardımcı olabilir misiniz? Ücreti neyse öderim lütfen" diye bir kısa mesaj gönderdim. Bu mesajdan yaklaşık 2 dakika sonra farklı bir numaradan arandım. Adının Anıl olduğunu öğrendiğim kişiyle aramızda geçen diyalog da şöyleydi:

Muhabir: Cuma günü uçuşum var ve negatif PCR testine ihtiyacım var. Pozitif biriyle temaslıyım ve arkadaşımda olan bütün belirtiler bende de var. Boğaz ağrısı ve burun akıntısı, halsizlik...

Anıl: Karı-koca aynı yatakta biri negatif diğeri pozitif. Siz üşütmüş de olabilirsiniz. Genelde pozitif diye aldıklarımızın hepsi pozitif vakalar olmuyor. Ben sizin de pozitif olmadığınızı düşünüyorum.

Muhabir: Yalnız ben riske almak istemiyorum. Pozitif çıkma durumum da çok yüksek.

Anıl: Şöyle yapalım, ben sizi kayıtsız çalışırım. O da şöyle oluyor; testi alırız e-nabız'a işlemeden bakarım. Negatif misiniz, pozitif misiniz? Eğer negatifseniz sizi direkt sisteme işleriz. Ama pozitifseniz devam ederiz. Sistem dışı bir şey oluyor, ben bu konuda size yardımcı olurum. Muhabir: Kendimi açıkçası riske de atmak istemiyorum, havalimanında herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım? Bir sıkıntı çıkartırlar mı?

Anıl: Hayır tabii ki. Çünkü sizden aldığım numuneyi kayıtsız çalışacağım. Sadece laboratuvarda sonuca bakacağım.

Muhabir: Tekrar soruyorum bir sıkıntı yaşamam değil mi?

Anıl: Hayır biz bu durumlarla çok sık karşılaşıyoruz.

Muhabir: Daha önce de böyle yaptınız değil mi? Kendimi garantiye almak istiyorum.

Anıl: Evet, herhangi bir problem de olmuyor.

Muhabir: Peki nasıl yapalım, gelmem gerekiyor mu?

Anıl: Ben, mesajlaştığınız arkadaşımı size gönderirim. O sizden numuneyi alır laboratuara götürür. Sonuçlarla da ben ilgileniyorum. Yalnız biz Anadolu yakasındayız. Siz biraz uzakmışsınız. Sizden numuneyi almam lazım, olmasa da olur ama biz yine de alalım. Sizin uçuş mu?

Muhabir: Evet uçuş. O zaman çarşamba günü numune için karşıya geçerim.

Anıl: Tamam.

Muhabir: Bakın yine diyorum, havalimanında sıkıntı yaşamayacağımın garantisini almak istiyorum.

Anıl: Yok problem yaşamasınız. İsminiz neydi?

Muhabir: Çiğdem

Anıl: Çiğdem Hanım, Anıl ben de numaramı kaydedin. Mesajlaştığınız arkadaşla da paslaşın. Ne zaman buluşacaksanız?

Muhabir: Tamamdır ben arkadaşınızla iletişime geçeceğim. Aynı soruyu tekrar tekrar soruyorum farkındayım ama şimdi ben pozitif de olsam bir sıkıntı yaşamayacağım değil mi? Negatif testim elimde olacak kesin değil mi?

Anıl: Evet, olacak.

Muhabir: Peki fiyatı ne kadar?

Anıl: Biz Avrupa yakasına 300 TL'ye yapıyoruz uçuşlar için. Çünkü uçuşlar için özel bir belge çıkartıyoruz.

Muhabir: Fiyatınız da uygunmuş, iyi.

Anıl: Başka firmalar 450 TL 500 TL'ye yapıyor. Sıkça uçuş yapıyorsunuz sanırım.

Muhabir: Evet. Yine başa döndüm ama sıkıntı yaşamayacağımın garantisini veriyorsunuz değil mi

Anıl: Evet, bir sıkıntı olmayacak, halledeceğim. Çok konuşmayalım bence bu tarz şeyleri ama halledeceğim.

Negatif PCR testi almak için Sağlık, Araştırma, Tetkik, Eğitim Mühendislik (SATEM), OUİCK Test Kit, Gen Klinik, PCR TURKEY, PCR İstanbul, Bon Play Turkey Pro(Tur şirketi) gibi firmaları da aradık. Bu şirketlere de pozitif olduğumuzu ve negatif teste ihtiyacımız olduğunu söyledik ancak aldığımız yanıt "Maalesef yapmıyoruz" oldu. Gen Klinik, yaptığımız talebimize tepki gösterip yaptığımız şeyin etik olmadığını söyledi.