1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vekilin oğlu aracını polislerin üzerine sürdü

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ailesiyle birlikte Şişli'de polis çevirmesine takıldı. Şahin'in oğlu Ege Şahin, sürücüsü olduğu aracı polislerin üzerine sürerek polislerle tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası karakola götürülen milletvekili Şahin, aracı oğlunun kullandığını, polislere aracın milletvekili aracı olduğunu söylediklerini fakat bu sırada polis memurunun zorluk çıkarttıklarını ileri sürdü
09 Eylül 2021 08:04
+Aa- Yazdır
Vekilin oğlu aracını polislerin üzerine sürdü

Skandallarıyla sık sık gündeme gelen CHP'li Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin yine rahat durmadı. CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı duvarlarına zorla fotoğraflarını astıran, İstanbul'da CHP'nin düzenlediği ve YPG yanlısı Amy Austin Holmes'un da davet edildiği Suriye Konferansa konuşma yapmadığı halde yapmış gibi fotoğraf çektiren Şahin, bu sefer de polislerin üzerine yürüdü.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, 8 Ağustos günü eşi ve oğluyla birlikte İstanbul'a geldi. Nişantaşı'nda trafik çevirmesine takılan Şahin'in oğlu, iddiaya göre aracını sağa çekmeyerek görevlilerin üzerine sürdü. Camı indiren milletvekilinin oğlu Ege Şahin, aracın Milletvekili aracı olduğunu söyleyerek araçta babasının olduğunu belirtti. Polisler aracın koruma tahsisli olduğunu gösteren belgeyi istediğinde ise yine iddiaya göre Ege ve polisler arasında tartışma çıktı. Milletvekili Şahin'in dahil olduğu tartışmada taraflar birbirlerine hakaret ve tehditler savurdu.

SEN BU ÜNİFORMAYI HAK ETMİYORSUN

Milletvekili Fikret Şahin, polis memuruna 'Sen bu üniformayı hak etmiyorsun Emniyet müdürünü ve Valiyi arayacağım' şeklinde sözler sarf etti. Milletvekili araçtan indiği sırada diğer polislerin araya girmesiyle arbede önlendi. Görevli trafik memurları asayiş ekiplerine durumu haber verdi. Olay yerine gelen polisler, Şahin ailesini karakola götürdü. İfadesi alınan milletvekili, aracı oğlunun kullandığını, polislere aracın milletvekili aracı olduğunu söylediklerini fakat bu sırada polis memurunun kişisel bilgilerini sorduğunu anlattı.

Polisin kendisine elini kaldırarak 'Sen kim oluyorsun kimlik soracak' şeklinde sözler söyleyerek üstüne yürüdüğünü ileri sürdü. Ege Şahin ise, babasının anlattıklarını doğrulayarak polisin kaba ve üslupsuz şeklinde davranışlar sergilediğini, polisin üzerine yürüdüğü sırada diğer polis memurlarının duruma müdahale ettiğini iddia etti.

SİCİLİN KAÇ SENİN?

İfadesi alınan polis memurları ise, trafik kontrolü yaptıkları sırada Ege Şahin'in kullandığı aracı durdurmak istediklerini fakat sürücü Şahin'in aracı durdurmayarak üzerlerine sürdüğünü, bunun üzerine kimlik ve gerekli belgeleri istediklerini anlattı. Fikret Şahin'in ise 'Ben Milletvekiliyim. Göstereceğim size polis olmayı hak etmiyorsunuz bile Emniyet müdürünü arayın, sicilin kaç senin' diyerek Milletvekilli kartını göstermediğini ifade etti. Diğer polis memuru ise, yaşanan olayla ilgili Fikret Şahin'in kartını göstermediğini, aracı üzerlerine sürdükleri için ne olduğunu anlamadıklarını, telefonunu çıkararak video çekmeye başladığını kaydetti. Tutanak tutmak istedikleri sırada Şahin ailesinin üzerlerine yürüdükleri bu nedenle polisleri arayarak yardım istediklerini kaydetti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Konya'daki katliamda fail tabanca ile başlamış, tüfekle devam etmiş
09 Eylül 2021 08:35		 İstanbul'un göbeğinde boşanma aşamasındaki eşini böyle kaçırdı
09 Eylül 2021 08:29
Şiddet gören kadın: Eş seçiminde iyi baksınlar, vicdan, merhamet var mı?
09 Eylül 2021 07:30		 Sivas'ta marketten evine giderken çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
09 Eylül 2021 07:22
'Kardeşim bıçaklandı' dedi, arkadaşının digital hesabını boşalttı
08 Eylül 2021 19:38		 Polise bıçak çekti, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
08 Eylül 2021 18:46
Adalet Bakanlığı personeli kazada hayatını kaybetti
08 Eylül 2021 18:18		 Saldırıya uğrayan doktor: Şiddetin her türlüsüne karşı olmalıyız
08 Eylül 2021 18:14
Devrilen kamyona çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti
08 Eylül 2021 18:07		 Boşanma aşamasındaki eşini hastane önünde bıçakladı
08 Eylül 2021 17:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:55 - İstanbul'a 60 milyarlık 'U' çekilecek08:55 - Dayakçı babaanne 'özür' dileyince tahliye edildi08:52 - Rektör, kiracısını da işe aldı08:48 - Evsel atıklarla 1.5 milyon nüfusa elektrik üretilecek08:43 - 'Büyük Uyanış' mitingine kaymakamlıktan izin çıkmadı08:41 - Mehmet Akif Ersoy'un yaşamınını konu alan Akif filminden fragman
08:35 - 300 TL'ye negatif PCR raporu08:35 - Konya'daki katliamda fail tabanca ile başlamış, tüfekle devam etmiş08:29 - İstanbul'un göbeğinde boşanma aşamasındaki eşini böyle kaçırdı08:17 - Manhattan'ın kalbine ay yıldız08:14 - Çimento fiyatları çok yüksek...İnşaatçılar boykota başlıyor08:04 - Vekilin oğlu aracını polislerin üzerine sürdü
08:01 - Geçici işçinin hakları tam koruma altında07:50 - Hatalı kadro ilanı düzeltildi, kişiye özel kadro ilanı ise iptal edildi07:30 - Şiddet gören kadın: Eş seçiminde iyi baksınlar, vicdan, merhamet var mı?07:29 - Hedef süre, hakim ve savcı terfi kriteri oldu07:22 - Sivas'ta marketten evine giderken çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
07:20 - 'Siyah incir' Çin kapısında
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Vekilin oğlu aracını polislerin üzerine sürdü
Diyanet'in güvenlik soruşturması yapması kanuna uygun mu?
Hedef süre, hakim ve savcı terfi kriteri oldu
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de
Vakaların sebebi fazla normallik: Salgın yokmuş gibi davranıyoruz
Hatalı kadro ilanı düzeltildi, kişiye özel kadro ilanı ise iptal edildi
Kayıtsız göçmenler toplanacak
Geçici işçinin hakları tam koruma altında
Şiddet gören kadın: Eş seçiminde iyi baksınlar, vicdan, merhamet var mı?
Çimento fiyatları çok yüksek...İnşaatçılar boykota başlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
8 bin liraya çalışan insanlar var 4
sirke 1
bizim oğlanın muhteşem projesi 1
şu anda dinlenen şarkı 1
Hijyenik ped satışının yasaklanması 3
philadelphia 2
gece telefonun çalması 3
karşı cinste mide bulandıran özellikler 2
Lost 1
baltayla televizyon parçalamak 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavir Sınav Duyurusu
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Geçici 76 İşçi Alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 İşçi Alacak
Manisa Besot 76 İşçi Alacak
Konya Ahırlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir BYNDR Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam