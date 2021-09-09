Özgeçmişe göre hazırlanan ilan düzeltilmedi, bir kişi başvurabildi

14 Ağustos 2021 tarihinde "Yalnızca Bir Üniversitede Olan Alandan Başvuru Alınması Etik mi?" başlığıyla yayımlanan yazımızda; Bigadiç Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda, "İktisat lisans mezunu olup LİDERLİK VE KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK alanında tezli yüksek lisans yapmış ve Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak." şartı arandığı, ilgili tezli yüksek lisans alanının mevcut durumda sadece Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde bulunduğunu, yalnızca bir üniversitede olan alandan başvuru alınmasının hem ilana başvuracak adaylara yönelik oldukça sınırlı müracaat şans verildiğinin somut kanıtı olduğu gibi hem de "alacağımız belli bir! adayımız var, o kişi siz değilseniz şansınız yok" mesajı olduğunu ifade etmiştik.

Yazımızın devamında, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programına İşletme/Muhasebe ve Finansman alanında yetişmiş nitelikli adayları istihdam etmek yerine, sadece bir üniversitede yer alan yüksek lisans alanı üzerinden ilan verilmesinin kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından uygun olmadığını ve başvuru süreci devam eden Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi ilanının Rektörlük tarafından yeniden değerlendirilmesi faydalı olacağını önermiştik.

Ancak, başvuru süresi içerisinde ilgili üniversite tarafından düzeltme yapılmadı ve ön değerlendirme sonuçları tam da ifade ettiğimiz gibi bir kişinin sınava girebileceği şekilde sonuçlanmış oldu. Adayın kendisiyle rekabet edeceği giriş sınavının ise 13 Eylül 2021 tarihinde saat 10.30'da yapılacağı duyuruldu.

Şimdi uzun uzun bu işin mevzuatını yazarak kafanızı şişirmeyelim. Hepinizin uzun süredir gördüğü gibi üniversitelerde akademik kadrolara alımlarda büyük bir tiyatro sahnelenmektedir. Alınacak kişinin özgeçmişine göre ustaca belirlenen ilan şartları sonucunda adaylar kendisiyle yarışarak başarılı (?) ilan edilmektedir. Maalesef bu durum o kadar sıradan hale geldi ki, açıkça haberlerde yazmamıza rağmen üniversitelerde görevli bir yönetici de bu işlere doğru değil yapmayalım diyemiyor!

Maalesef kimsenin dur dememesi, kötü bir tabir olacak belki ama üniversiteleri iş bulma kurumuna çevirmiş durumdadır. ALES ve herhangi bir alanda tezli yüksek lisansa sahip olan kişiler meslek yüksekokullarının ilgili-ilgisiz programlarında " GÜÇLÜ REFERANSLARININ " etkisiyle özgeçmişlerine göre hazırlanan ilan şartlarıyla hızlıca kadroya girebiliyor. Balıkesir Üniversitesinin yukarıda bahsettiğimiz öğretim görevlisi ilanı da bu durumun özeti ve somut bir kanıtıdır.

Son olarak, Prof. Dr. Erol ÖZVAR'ın Rektörlük görevinden YÖK Başkanlığına atanması sebebiyle üniversitelerin kronik sorunlarını çözebileceğine dair inancımızı koruyoruz. Balıkesir Üniversitesi özelinde öğretim görevlisi alımlarında giderek artan bu tiyatrolara son veren bir finalin yapılmasını dört gözle bekliyoruz!