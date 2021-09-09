1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konya'daki katliamda fail tabanca ile başlamış, tüfekle devam etmiş

Konya'nın Ilgın ilçesinde Mustafa Dağlı, iki hafta önce sevgilisi Semanur Saraç (25) ve babası Yusuf Güler'i (50) öldürüp, intihar etmişti. Dağlı'nın önce tabanca ile ateş açtığı, mermisi bitince av tüfeğini ateşlediği ortaya çıktı
09 Eylül 2021 08:35
+Aa- Yazdır
Konya'daki katliamda fail tabanca ile başlamış, tüfekle devam etmiş

23 Ağustos günü ilçeye bağlı Milli Egemenlik Mahallesinde meydana gelen olayda, av bayii işletmecisi Mustafa Dağlı, evliyken kendisine kaçan 2 çocuk annesi Semanur Saraç'ın kendisini terk edip baba evine dönmesine sinirlendi. Olay günü Saraç'ın baba evine gelerek önce babası Yusuf Güler'i ardından da Semanur Saraç'ı öldürüp, intihar etti.

KATLİAMDAN ÖNCE DAĞA ÇAĞIRMIŞ

Saldırı anında yanında bulunan 4 torunu zarar görmesin diye onları da alıp olay yerinden kaçan Saliha Güler'in (51) ifadesine SABAH ulaştı. Katil zanlısının olaydan hemen önce eşini arayıp, dağa çağırdığını anlatan 2 çocuk annesi Güler, "Semanur evli ve 2 çocuğu var. Yaklaşık 1 ay önce kızım eşini bırakarak Mustafa Dağlı'ya gitti. Ancak Mustafa Dağlı kızımızı darp etmiş, o nedenle yanımızda kalıyordu. Olay günü eşimle birlikte pazardan evimize geldik. Eşimi bir numara aradı.

Sorduğumda kendisini arayanın Mustafa Dağlı olduğunu, 'Hamam dağına gel görüşelim' dediğini anlattı. Ben de, 'Seni daha çağıran adam boş değildir, seni bir yere salamam' dedim. Eşim de, 'Ben bir gidip görüşeyim' dedi. Ben gitmesini istemedim" dedi.

'HEPİNİZ SOYUNU KURUTACAĞIM'

Araçtaki eşyaları indirdikleri sırada Mustafa Dağlı'nın arabasıyla evlerinin önüne geldiğini söyleyen Güler, "Eşime yine telefon geldi. Hemen arkasından da Mustafa Dağlı arabası ile evimizin önünde durdu. Elindeki tabanca ile geldi. İlk önce eşime ateş etti. Kızım Semanur, 'Allah belanı versin, babamı vurdun' diye bağırarak elindeki silahı almaya çalıştı. Mustafa Dağlı kızıma da ateş etti. Eşim ve kızım yere yığıldı.

Bu sırada eşim 'çocukları kaçır' diye bağırdı. Çocukları da yanıma alarak komşulara yardım edin diye bağırıp kaçtım. Mustafa Dağlı aracından tüfek alıp tekrar gelerek, 'hepinizin soyunu kurutacağım' diyerek yerdeki eşim ve kızıma tekrar ateş etti. Olay sırasında kızımın 7 - 5, oğlumun da 13 ve 10 yaşındaki çocukları yanımdaydı. Olay sırasında çocukları kaçırdım" dediğini anlattı.

Tolga Yanık
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'un göbeğinde boşanma aşamasındaki eşini böyle kaçırdı
09 Eylül 2021 08:29		 Vekilin oğlu aracını polislerin üzerine sürdü
09 Eylül 2021 08:04
Şiddet gören kadın: Eş seçiminde iyi baksınlar, vicdan, merhamet var mı?
09 Eylül 2021 07:30		 Sivas'ta marketten evine giderken çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
09 Eylül 2021 07:22
'Kardeşim bıçaklandı' dedi, arkadaşının digital hesabını boşalttı
08 Eylül 2021 19:38		 Polise bıçak çekti, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
08 Eylül 2021 18:46
Adalet Bakanlığı personeli kazada hayatını kaybetti
08 Eylül 2021 18:18		 Saldırıya uğrayan doktor: Şiddetin her türlüsüne karşı olmalıyız
08 Eylül 2021 18:14
Devrilen kamyona çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti
08 Eylül 2021 18:07		 Boşanma aşamasındaki eşini hastane önünde bıçakladı
08 Eylül 2021 17:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:55 - İstanbul'a 60 milyarlık 'U' çekilecek08:55 - Dayakçı babaanne 'özür' dileyince tahliye edildi08:52 - Rektör, kiracısını da işe aldı08:48 - Evsel atıklarla 1.5 milyon nüfusa elektrik üretilecek08:43 - 'Büyük Uyanış' mitingine kaymakamlıktan izin çıkmadı08:41 - Mehmet Akif Ersoy'un yaşamınını konu alan Akif filminden fragman
08:35 - 300 TL'ye negatif PCR raporu08:35 - Konya'daki katliamda fail tabanca ile başlamış, tüfekle devam etmiş08:29 - İstanbul'un göbeğinde boşanma aşamasındaki eşini böyle kaçırdı08:17 - Manhattan'ın kalbine ay yıldız08:14 - Çimento fiyatları çok yüksek...İnşaatçılar boykota başlıyor08:04 - Vekilin oğlu aracını polislerin üzerine sürdü
08:01 - Geçici işçinin hakları tam koruma altında07:50 - Hatalı kadro ilanı düzeltildi, kişiye özel kadro ilanı ise iptal edildi07:30 - Şiddet gören kadın: Eş seçiminde iyi baksınlar, vicdan, merhamet var mı?07:29 - Hedef süre, hakim ve savcı terfi kriteri oldu07:22 - Sivas'ta marketten evine giderken çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
07:20 - 'Siyah incir' Çin kapısında
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Vekilin oğlu aracını polislerin üzerine sürdü
Diyanet'in güvenlik soruşturması yapması kanuna uygun mu?
Hedef süre, hakim ve savcı terfi kriteri oldu
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de
Vakaların sebebi fazla normallik: Salgın yokmuş gibi davranıyoruz
Hatalı kadro ilanı düzeltildi, kişiye özel kadro ilanı ise iptal edildi
Kayıtsız göçmenler toplanacak
Geçici işçinin hakları tam koruma altında
Şiddet gören kadın: Eş seçiminde iyi baksınlar, vicdan, merhamet var mı?
Çimento fiyatları çok yüksek...İnşaatçılar boykota başlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hijyenik ped satışının yasaklanması 3
evlenmek istemeyen kızı tinerle yakmak 2
meritokrasi 3
iceman 1
philadelphia 2
çizgi film 4
markette bugün 3
karşı cinste mide bulandıran özellikler 2
şüreka 1
toptan 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavir Sınav Duyurusu
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Geçici 76 İşçi Alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 İşçi Alacak
Manisa Besot 76 İşçi Alacak
Konya Ahırlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir BYNDR Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam