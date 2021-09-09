1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'a 60 milyarlık 'U' çekilecek

Ulaştırma Bakanlığı İstanbul'da 7 ayrı metro hattı inşaatı yapıyor. Tamamı 2023'e kadar bitecek projeler için 60 milyarlık yatırım yapıldı. Bakan Karaismailoğlu, "103 km'lik hat yapılıyor" dedi
09 Eylül 2021 08:55
+Aa- Yazdır
İstanbul'a 60 milyarlık 'U' çekilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da 7 büyük metro işi yaptıklarını belirterek, "103 kilometrelik hat yapılıyor. Bunun Türk Lirası olarak karşılığı 60 milyar lira" dedi. Bakanlık Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu, Bakırköy (İDO)- Kirazlı Metrosu, Tavşantepe-S. Gökçen Havalimanı Metrosu, Altunizade-Ferah Mahallesi-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı, Sirkeci-Kazlıçeşme Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi'ni gerçekleştiriyor.

TAMAMI 2023'TE BİTECEK

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu, Tavşantepe-S. Gökçen Havalimanı Metrosu 2021 yılsonunda bitecek. Gayrettepe- Havalimanı hattının 2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor. Halkalı-İstanbul Havalimanı ile Bakırköy (İDO)- Kirazlı Metrosu önümüzdeki yılın sonunda bitecek. Sirkeci-Kazlıçeşme Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi ve Altunizade-Ferah Mahallesi- Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı ise 2023'te tamamlanacak.

İBB ALGI OPERASYONU YAPIYOR

İSTANBUL'DAKI metrolara konulan "U" harfli logolara İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) tepki gelmesine ilişkin olarak da Bakan Karaismailoğlu, "Sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular. 2.5 yıl oldu, yaptıkları, tamamladıkları bir metro projesi var mı? Biz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak inşa ettiğimiz metroların logosunu 'U' yapıyoruz. O, ulaştırmanın 'U'su. İsteyen 'underground' anlasın, ister 'U-Bahn' anlasın, ister 'ulaştırma' anlasın" dedi.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
20 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hava Kuvvetlerindeki GYS süreci 1,5 yıla uzadı
09 Eylül 2021 10:58		 Otomobil üzerinde baza, koltuk taşıyan sürücüye ceza
09 Eylül 2021 10:35
Bakanlık, Belediyeler için sağlık puanı verecek
09 Eylül 2021 09:33		 Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Aralık'ta Ankara'da yapılacak
09 Eylül 2021 09:13
Polis adaylarına kadına şiddetle mücadele eğitimi
09 Eylül 2021 09:12		 Ülke genelinde denetim: 486 okul servis aracı trafikten men edildi
09 Eylül 2021 09:02
Rektör, kiracısını da işe aldı
09 Eylül 2021 08:52		 'Büyük Uyanış' mitingine kaymakamlıktan izin çıkmadı
09 Eylül 2021 08:43
Hedef süre, hakim ve savcı terfi kriteri oldu
09 Eylül 2021 07:29		 Bursa'da 300 polisin katıldığı 'Drone Destekli' asayiş uygulaması yapıldı
09 Eylül 2021 05:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:21 - Mahkemeden emsal niteliğinde nafaka kararı: 2 yıl sonra sona erecek11:14 - Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:12 - Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor11:11 - Bilim Kurulu üyesinden 'kampüslere aşı çadırı kurulsun' önerisi11:05 - İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tavrını belli etti11:04 - Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor
11:00 - 312 bin emniyet mensubunun hakkını Devlet korumalı10:58 - Hava Kuvvetlerindeki GYS süreci 1,5 yıla uzadı10:57 - 30 yıllık devlet memuru 400 TL rüşvet alınca meslekten atıldı10:55 - 'Eski sevgilim dedikodusu' cinayetle sonuçlandı10:48 - Biyolojik annesinin öldüğünü bilmeyen evlatlık çocuğa icra gönderildi10:46 - O ilde korkutan rakamlar: 466 çocuk pozitif, 81'i yoğun bakımda
10:42 - Prof. Özkurt'tan okullarda 'hijyen ve maske kuralına dikkat' uyarısı10:39 - FETÖ evlerinde ablalık yapan 10 zanlı gözaltına alındı10:38 - 'Eylül ayı için 170 milyon lira SED ödemesi yapacağız'10:37 - Hapis cezaları kesinleşen 2 FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi10:35 - Otomobil üzerinde baza, koltuk taşıyan sürücüye ceza
10:30 - Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 8,50 sınırını aştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Özer'den 15 bin öğretmen atama açıklaması
YÖK: Pedagojik formasyon programları yeniden başlıyor
Vekilin oğlu aracını polislerin üzerine sürdü
Yerli otomobil banttan iniyor...Bakan tarih verdi
Hatalı kadro ilanı düzeltildi, kişiye özel kadro ilanı ise iptal edildi
Diyanet'in güvenlik soruşturması yapması kanuna uygun mu?
Özgeçmişe göre hazırlanan ilan düzeltilmedi, bir kişi başvurabildi
Hedef süre, hakim ve savcı terfi kriteri oldu
30 yıllık devlet memuru 400 TL rüşvet alınca meslekten atıldı
'Büyük Uyanış' mitingine kaymakamlıktan izin çıkmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
markette bugün 3
dilekçe 1
meritokrasi 3
İlk entry adabı 1
karşı cinste mide bulandıran özellikler 2
yağmur 1
bizim oğlanın muhteşem projesi 1
yeşil zeytin 1
itiraf 1
gece telefonun çalması 3
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavir Sınav Duyurusu
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Geçici 76 İşçi Alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 İşçi Alacak
Manisa Besot 76 İşçi Alacak
Konya Ahırlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir BYNDR Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam