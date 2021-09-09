İstanbul'a 60 milyarlık 'U' çekilecek
|09 Eylül 2021 08:55
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da 7 büyük metro işi yaptıklarını belirterek, "103 kilometrelik hat yapılıyor. Bunun Türk Lirası olarak karşılığı 60 milyar lira" dedi. Bakanlık Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu, Bakırköy (İDO)- Kirazlı Metrosu, Tavşantepe-S. Gökçen Havalimanı Metrosu, Altunizade-Ferah Mahallesi-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı, Sirkeci-Kazlıçeşme Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi'ni gerçekleştiriyor.
TAMAMI 2023'TE BİTECEK
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu, Tavşantepe-S. Gökçen Havalimanı Metrosu 2021 yılsonunda bitecek. Gayrettepe- Havalimanı hattının 2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor. Halkalı-İstanbul Havalimanı ile Bakırköy (İDO)- Kirazlı Metrosu önümüzdeki yılın sonunda bitecek. Sirkeci-Kazlıçeşme Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi ve Altunizade-Ferah Mahallesi- Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı ise 2023'te tamamlanacak.
İBB ALGI OPERASYONU YAPIYOR
İSTANBUL'DAKI metrolara konulan "U" harfli logolara İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) tepki gelmesine ilişkin olarak da Bakan Karaismailoğlu, "Sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular. 2.5 yıl oldu, yaptıkları, tamamladıkları bir metro projesi var mı? Biz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak inşa ettiğimiz metroların logosunu 'U' yapıyoruz. O, ulaştırmanın 'U'su. İsteyen 'underground' anlasın, ister 'U-Bahn' anlasın, ister 'ulaştırma' anlasın" dedi.
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