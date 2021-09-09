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Çimento fiyatları çok yüksek...İnşaatçılar boykota başlıyor

İnşaatçılar çimento fiyatlarını protesto etmek için bugün iş bırakıyor. İMKON Başkanı Tellioğlu, "24 Eylül'e kadar iş durduracağız. Fiyat düşerse boykot kararından vazgeçeriz" dedi
09 Eylül 2021 08:14
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Çimento fiyatları çok yüksek...İnşaatçılar boykota başlıyor

İnşaat sektörü temsilcileri çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldığı iş bırakma eylemine bugün başlıyor. 2 Eylül'de yaptıkları toplantı ile boykot kararı aldıklarını hatırlatan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, "Aradan geçen sürede fiyatların gerilemesini bekledik ama 1 lira düşmedi. Bu nedenle Türkiye inşaat sektörünün çatı kuruluşu İMKON olarak, alt federasyonlarımız ve birliklerimizle birlikte aldığımız çimento zammını boykot kararımızı tüm Türkiye'de 9-24 Eylül tarihleri arasında iş durdurarak uygulayacağız" diye konuştu.

FİYAT DÜŞERSE BOYKOT BİTER

Amaçlarının kavga etmek değil, sorunu çözmek olduğunun altını çizen Tellioğlu, "Fiyat ne zaman düşerse boykot kararımızdan vazgeçeriz. Ama hiçbir adım atılmazsa yeni kararlar da almamız söz konusu" dedi. Geçen yıl 150 lira civarında olan çimentonun ton fiyatının bugün 400- 450 liraya çıktığını belirten Tellioğlu, "120 bin üyemizle aldığımız bu karar maalesef tüketicileri ve inşaata bağlı 250 alt sektörü olumsuz etkileyecek. Ama amacımız haksız fiyat artışına dur demek" şeklinde konuştu.

ARTIŞI FİYATA YANSITMADIK

Öte yandan TÜRKÇİMENTO 63. Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Fatih Yücelik, çimento maliyetlerinin yaklaşık yüzde 80'ini döviz bazlı yakıt, elektrik gibi enerji girdilerinin oluşturduğunu belirterek, "Buna karşın artışları tam olarak fiyatlara yansıtmayarak, ülkemizin kuruluşundan bu yana sürdürdüğümüz milli beraberlik anlayışıyla, ülke ekonomisine sunduğumuz katkıdan taviz vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. TÜRKÇİMENTO CEO'su Volkan Bozay ise çimento sektörüne yönelik olarak ihracat kota uygulamasını doğru bulmadıklarını ekledi.

SEDA TABAK

Sabah
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