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Manhattan'ın kalbine ay yıldız

BM Genel Kurulu için Eylül ayının ikinci yarısında ABD'ye gitmesi beklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışa hazır hale getirilen Türkevi binasını da açacak. 71 metrelik gökdelen Türk motifleriyle göz kamaştırıyor
09 Eylül 2021 08:17
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Manhattan'ın kalbine ay yıldız

ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nin karşısında inşa edilen yeni Türkevi binasının faaliyete geçmesi için geri sayım başladı. BM Genel Kurulu için Eylül'ün ikinci yarısında ABD'ye gitmesi beklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manhattan'ın kalbinde yer alan Türkevi'nin açılışını yapacak. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun da yer alacağı Türkevi'nin Türkiye'nin aktif dış politikası, artan itibarı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak inşa edildi.

LALE ŞEKLİNDE TASARLANDI

35 katlı gökdelenin yerinde 2013 yılına kadar Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu yer alıyordu. Türk kültürü, tarihi ve çeşitliliğini yansıtan gökdelen şeklinde 20 bin metrekare alana sahip. 71 metre yükseklikteki yapıda yer alan Türk motifleri göz dolduruyor. Lale şeklinde göğe yükselen bina, başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motiflerini taşıyor. Türkevi binası, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor. Türkevi'nin yanında Birleşmiş Milletler (BM) binası, UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliği bulunuyor.

ÇAĞLAYANGIL SATIN ALDIRMIŞTI

Yeni Tükevi'nde BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'nun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanları yer alacak. Türkevi binası birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak. Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip olan yeni Türkevi, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor. Bina, Amerikan bilişim devi IBM'den 1977 yılında dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in katkılarıyla satın alınmıştı.

KUZEY MAKEDONYA'YA 30. YIL TEBRİĞİ

Başkan Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin 30'uncu bağımsızlık yıldönümünü tebrik etti. Erdoğan, Twitter'da, "Tarihi kardeşlik bağlarımızın olduğu Kuzey Makedonya'nın bağımsızlık yıldönümünü tebrik ediyorum. Tüm Kuzey Makedonya halkına, huzur ve refah diliyorum" mesajını paylaştı.

BETÜL USTA

Sabah
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