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Mehmet Akif Ersoy'un yaşamınını konu alan Akif filminden fragman

Türkiye'nın bağımsızlık sembollerinden İstiklal Marşı'nın yazılış serüveni beyazperdede! Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan "Akif" filminin ilk fragman'ı yayınlandı.
09 Eylül 2021 08:41
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Film, 24 Eylül'de vizyonda

Akif filmi fragmanı

İstiklal Marşı'nın yazılış serüvenini, şair Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından kesitlerle beyazperdeye aktaran, Akif filminin fragmanı yayınlandı. Filmde Mehmet Akif Ersoy'u Yavuz Bingöl canlandırıyor. Duyurulduğu günden bu yana merakla beklenen "Akif" filminin ilk fragman'ı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Yapımcılığını Tarçın Film Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk'ün oturduğu film, 24 Eylül Cuma günü vizyona girecek. Yapım, şairin yaşamından kesitler de sunacak.
Memurlar.Net
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