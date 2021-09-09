'Büyük Uyanış' mitingine kaymakamlıktan izin çıkmadı

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Koronavirüs aşısı karşıtları, 11 Eylül'de İstanbul Maltepe'de "Büyük Uyanış" ismiyle miting düzenlemeyi planlıyor. Söz konusu miting için Twitter üzerinden kampanya bile başlatıldı. Farklı şehirlerden otobüsler bile kaldırılacağı duyuruldu. Aşı karşıtlarının 23 Ağustos'ta "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" başlığıyla Maltepe Kaymakamlığı'na yaptığı başvuru reddedidi. Kaymakamlık mitinge izin vermedi.

'Soruşturma açılmalı'

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Osman Öztürk, aşı karşıtlarının yaptıkları ve sürdürdükleri girişimleri halk sağlığına kötülükten başka bir anlam taşımadığını vurguladı. Öztürk, "Hiçbir hekim kanıta dayalı olmayan veriler üzerinden yalan bilgilerle halkın kandıramaz. Hekim kimliği altında aşılara karşı çıkan bazı kişilerin, kendi ürünlerini fahiş fiyata pazarlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Bilimsel tartışma başka bir konu yalanlar üzerine dedikodu farklı bir konu. Bu şarlatanlara karşı İstanbul Tabip Odası olarak gereken mücadeleyi veriyoruz ancak Sağlık Bakanlığı'nın da soruşturma yürütmesini bekliyoruz" dedi. İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy da "Enfeksiyon hastalığı ve tedavisi miting konusu mudur? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Zaten Türkiye'de isteyen aşı oluyor, isteyen olmuyor. Demokrasilerde ifade, miting, toplantı ve yürüyüş özgürlüğü vardır ancak kimsenin halk sağlığını tehlikeye atma özgürlüğü olamaz. Sağlık Bakanlığı ve hükümetin böyle bir girişime izin vermemesi gerekir" değerlendirmesini yaptı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, aşı karşıtlarının dedikodulardan başka argümanı olmadığına değinerek, "Bilimsel gerçekler bilimsel çalışmaların sonuçlarıyla ortaya konulur. Sadece geleceğe yönelik endişelerle bir sonuca varmak rasyonel değildir" ifadelerini kullandı.

'Bulaş riski artar'

Mitingi organize edenlerin 23 Ağustos günü Maltepe Kaymakamlığı'na "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" konulu miting izni başvurusu yaptıkları ortaya çıkmış ve bu kişiler izin aldıklarını iddia etmişti. Ancak bilim karşıtı miting girişimine dün Maltepe Kaymakamlığı'ndan izin çıkmadığı açıklandı. Maltepe Kaymakamlığı açıklamasında "Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından kaymakamlığımıza yapılan başvuruya toplu yapılacak etkinliklerin Kovid-19 virüsünün bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmemiştir" dendi. Hukukçu Başar Yaltı da "Pandemi şartları tıbbi zorunluluk olarak düşünüldüğünde aşı karşıtlarının bir takım girişim ve sosyal haklardan kısıtlanması halk sağlığı açısından gereklidir" dedi.

Arkasında art niyet aramak gerekir

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer: "Bilimsel dayanağı olmayan yalanların alenen ortaya serilmesi, meydana çıkması halk sağlığı ve pandemi ile mücadeleye zarar verir. Tam da aşılama da istenilen seviyeleri yakalamışken, böylesi bir miting halk sağlığına karşı bir girişimdir ve izin verilmesi yanlıştır. Bu girişimin arkasında art niyet aramak gerekir. Aşı karşıtlarının büyük çoğunluğu, hekim olmayan kişiler. Tıp ve bilim kanıta dayalı çalışır, dedikodu ve uydurma verilerle iz sürmeye çalışmaz. Aşı karşıtı olanların sahte PCR test veya aşı karnesi çıkartma girişiminde bulunduklarını belirtirsem, halkımız bu kişilerin mantalitesini çok net anlarlar."

'İnsan öldürmeye teşebbüs'

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Necmettin Ünal: "Hiçbir aşı karşıtının bilimsel kanıta dayalı argümanı yok. Bu mitingi organize edenler, toplum sağlığının bozulması için aktivistliğe soyunanlar. Bu kişiler taammüden insan öldürmeye teşvik suçu işlemektedir. Adalet mekanizmasının gerekli soruşturmaları başlatmaları gerekir. Pandemi aynı zamanda olağanüstü bir durumdur. Toplumu yanlış etkileyecek girişimlere olanak verilmesi vatandaşı tehlikeye atmaktır. Bizleri ABD'nin adamı ilaç firmalarının temsilci olmak yalanıyla suçlayanların saçma iddiaları tek tek ABD mRNA aşısına kullanım ruhsatı verdi. Diğer ülkelerde de bu ruhsatlar verilecektir. Aşı karşıtlarını ortaya koydukları yalanlar çürütülmeye devam ediyor.