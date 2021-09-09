Evsel atıklarla 1.5 milyon nüfusa elektrik üretilecek

Milliyet'ten Gülden ÇOKTAN'ın haberine göre: Tesis, her biri günlük 1000 ton atık yakma kapasiteli 3 hattan oluşacak. Atıklar, kamyonlar ile taşınacak ve herhangi bir ayrıştırmaya gerek duymaksızın depolama alanına boşaltılacak. Bu alanda depolanan atıklar, 3 "katı atık vinci" aracılığıyla "ızgaralı yakma ünitelerine" taşınacak. Izgaralı sistemde yakılan atıkların ısısından elde edilen buhar, tribünlere gönderilecek. Bu tribünler aracılığıyla da yaklaşık 85 MW/saat elektrik enerjisi elde edilecek.

3 hattan oluşacak

Ev ve işyerlerinden ilçe belediyelerinin topladığı çöplerin kamyonlarla aktarma merkezine getirilip ardından da işlenmek üzere tesise götürüleceğini belirten İBB İSTAÇ Genel Müdürü M. Aslan Değirmenci, "Avrupa Yakası'nda günde yaklaşık 12 bin ton evsel atık çıkıyor. İstanbul'un tamamında ise bu rakam 18 bin ton. Bu tesis, her gün 3 bin ton evsel atığı hiçbir ayrıştırma yapmadan yakarak elektrik üretecek.

İstanbul'un enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılamış olacağız. Hem enerji tesisi hem de atık bertaraf tesisi. Artık 3 bin ton atık depolanmayacak. Aynı zamanda çevreci tesis. Tesis, her biri günlük 1000 ton atık yakma kapasiteli 3 hattan oluşacak. Atıklar, tesise kamyonlar ile taşınacak ve herhangi bir ayrıştırmaya gerek duymaksızın depolama alanına boşaltılacak. Bu alanda depolanan atıklar, 3 adet "katı atık vinci" aracılığıyla "ızgaralı yakma ünitelerine" taşınacak. Izgaralı sistemde yakılan atıkların ısısından elde edilen buhar, tribünlere gönderilecek." diye konuştu.

Çöplerin işlenmesi sonrasında bacadan çıkan uçucu kül, taban külü ve metal aksanlı olmak üzere üç atık türünün çıktığını söyleyen Değirmenci, uçucu ve taban küllerinin depolama alanlarına aktarıldığını söyledi. Bu küllerin çimento ve asfalt sektöründe kullanılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Değirmenci, "Taban küllerinin geri dönüşümü içinde AR-GE çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalar sonunda taban külüne direkt çözüm üretilecek. Metal atıklar da aynı şekilde geri dönüşüme kazandırılacak." dedi.

'Pandemide azaldı'

Pandemi döneminde yasaklar nedeniyle evsel atıkların azaldığını belirten Değirmenci, "Yasaklar nedeniyle restoranlar, kafeler uzun süre kapalı kaldı. Bu nedenle evsel atıklarda azalma oldu. Şimdi Okulların açılmasıyla yeniden atık miktarında artış beklenmektedir. Pandemi öncesinde 80 ton seviyesinde olan tıbbi atık miktarı ise pandemi döneminde 120 ton civarına çıktı" dedi.