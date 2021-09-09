Rektör, kiracısını da işe aldı

Daha önce kızının doktoraya alınmaması nedeniyle başlayan olaylar silsilesiyle anılan KSÜ Rektörü Niyazi Can, dekan olur olmaz dekanlık odasını, rektör olur olmaz da rektörlük odasını tefriş etmişti. En son Akdeniz Bölgesi'ndeki ormanlar yanarken Mersin'e makam arabasıyla aile boyu tatile gittiği fotoğraflarıyla görüntülenen Rektör Can, şimdi de üniversitedeki kadrolaşma iddialarının merkezindeki isim oldu.

marasanahaber.com sitesinde yer alan habere göre; KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yönetimindeki üniversitede kadrolaşma iddiaları öyle ayyuka çıktı ki; Rektörün kiracısının da üniversitede kendine yer bulduğu hatta kayınbabalar, damatlar, bacanaklar, kızlar ve kardeşlerin üniversitede kendine yer beğendiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Kahramanmaraş'ta on binlerce işsiz genç varken; KSÜ yönetiminin İktisadi İşletme aracılığıyla akrabalarını işe aldığı ve aile şirketi gibi işletildiği, sağlıklı bir denetimin yapılmadığı öne sürüldü. Bununla birlikte Rektörün söz konusu işletmenin hesabından basın-ilan reklam, dergi vs. gibi masrafları karşıladığı, iktisadi işletmeyi bir bakıma örtülü ödenek gibi kullandığı iddia edildi.

İşte KSÜ'deki kadrolaşma ve çarpık ilişkileri gözler önüne seren o iddialar:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ E. C. M. (REKTÖRÜN KIZI)

E. C. M., Rektör Niyazi Can'ın ortanca kızı. Kimyacı olmasına rağmen KSÜ Göksun Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü'nde öğretim görevlisi.

MEMUR Ş. M. A. (REKTÖRÜN DAMADI)

Ş. M. A., Rektör Niyazi Can'ın damadı. KSÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda memur olarak görev yapıyor.

Ş. B. (REKTÖRÜN BACANAĞI - EMEKLİ)

Ş. B., Rektör Niyazi Can'ın bacanağı. KSÜ İktisadi İşletmesinde çalışıyor. Emekliliğinin ardından Rektör Niyazi Can tarafından üniversiteye alındı.

M. T. (REKTÖRÜN EŞİNİN AKRABASI)

M. T., Rektör Niyazi Can'ın eşinin akrabası. KSÜ İktisadi İşletmesinde çalışıyor. Her ay maaşına ilaveten 2 bin 500 TL civarı ek ödeme yapıldığı iddia ediliyor.

M. T. (REKTÖRÜN KİRACISI)

M. T., Rektör Niyazi Can'ın kiracısı olduğu iddia ediliyor. 2020 yılında KSÜ İktisadi İşletmesinde çalışmaya başladı.