Dayakçı babaanne 'özür' dileyince tahliye edildi
|09 Eylül 2021 08:55
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Milliyet'ten Elif ALTIN'ın haberine göre: İstanbul Kağıthane'de 24 Temmuz tarihinde, 75 yaşındaki Suriyeli babaanne Amia Abu R.'nin engelli ve bakıma muhtaç 16 yaşındaki torununa şiddet uygulaması üzerine çocuğun çığlıklarını duyan komşuları polise ihbarda bulundu. Gözaltına alınan babaanne tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Babaanne hakkında "kasten yaralama" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu babaanne ile çocukların anne ve babası ve mağdur çocuklar adli görüşme odasından psikolog eşliğinde katıldı. Babaanne Samia Abu R. "Ben yaptığımdan pişmanım torunlarımdan özür diliyorum" dedi.
ŞİKAYETÇİ OLMADI
Çocukların anne ve babaları da babaanneden şikayetçi olmadı. 6 yaşındaki mağdur A.M. de ifadesinde, babaannesinin kendilerini dövmediğini söyledi.
Psikolog bilirkişiye raporunu hazırlaması için süre veren mahkeme, babaannenin tahliyesine karar verdi.
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