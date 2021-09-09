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İranlı kadına eskort şoku! Adına telefon hatları açıldı

İstanbul'da oğlu ile yaşayan İranlı A.F.M.'nin (38) başına gelmeyen kalmadı. Bir süre önce, Instagram üzerinden kendisine ulaşan bir şebekeye parasını kaptıran A.F.M. adına, bu kez de telefon hatları açıldı. İki ayrı hat üzerinden çok sayıda kişiye para karşılığı cinsel içerikli yazı ve fotoğraflar gönderildi.
09 Eylül 2021 09:01
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İranlı kadına eskort şoku! Adına telefon hatları açıldı

Geçen 1 Eylül'de, A.F.M.'nin adına kayıtlı hattına iki ayrı SMS geldi. Bir GSM şirketinden gelen mesajlarda, A.F.M.'nin adına açılan yeni hatların olduğu bilgisi verildi. A.F.M. peşi sıra gelen mesajlar nedeni ile şaşkına uğradı. Herhangi bir başvurusu bulunmayan A.F.M., hemen ilgili şirketin müşteri hizmetlerini aradı. A.F.M., adına hat alındığını ancak bu durumdan haberinin olmadığını söyledi. Hatların kapatılmasını isteyen A.F.M., GSM şirketinin mağazasına yönlendirildi.

MESAJLAR GELMEYE BAŞLADI

Hürriyet'te yer alan habere göre genç kadın hatların iptali için uğraşırken, çevresindeki bazı kişilere mesajlar gelmeye başladı. A.F.M. adına alınan hattan gönderilen WhatsApp mesajlarında, cinsel ilişki için teklifte bulunuluyordu. Saatlik ücret belirtilen mesajlarda, yüzü kapatılan bir kadının birkaç fotoğrafı da yer alıyordu. Gördüğü mesajlar üzerine endişesi artan A.F.M., savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. İfadesinde, söz konusu hatlarla bir ilgisinin olmadığını, anılan hatların başka birtakım olaylarda da kullanılabileceğini belirtti.

DAHA ÖNCE DE DOLANDIRILDI

İranlı kadın bir süre önce de Instagram üzerinden kendisine ulaşan dolandırıcılara parasını kaptırdı. A.F.M.'nin hesabına 'Mehmet Ok' adındaki bir kişiden mesaj geldi. Bu kişi, bahis oynattıklarını, 250 TL göndermesi halinde 38 bin lira kazanabileceğini söyledi. Başta inanamasa da art arda söylenen yalanlara kandı. İstenen parayı gönderdi. Bu kişi A.F.M.'ye "38 bin 600 lira kazandın. Ancak bu parayı çekebilmen için yüzde 10'luk vergisini ödemen gerekiyor" yalanını uydurdu. A.F.M., gelecek olan para beklentisi ile 4 bin 800 lira daha gönderdi. Bir şebekenin tuzağına düştüğünü fark edemeyen A.F.M. bu kez, "Yabancı olduğun için 3.860 lira daha göndermen gerekir. Aksi takdirde devlet seni sorgulayacak" denilerek korkutuldu. Toplamda 8 bin 900 lirasını, kendisine gönderilen 'Tolga Demirci' hesabına atan A.F.M., polise giderek şikayetçi oldu.
Hürriyet
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