Sergen Yalçın'dan Milli Takım açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'un sunduğu "Az Önce Konuştum" programının konuğu oldu.

Sergen Yalçın transfer, takımın son durumu ve izleyenlerin gündeme dair sorularına yanıt verdi

'DESTEK OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Yalçın, "Bizim meslekte işler iyi giderken çok fazla kimseye ihtiyacınız olmuyor. Burada taraftarın, camianın, halkımızın desteğine zor anlardayken ihtiyaç var. Ben Şenol hocaya destek olmamız gerektiğini düşünüyorum.Futbolda işler her zaman iyi gidecek diye bir şey yok. Sonuç çok sağlıklı olmadı ama destek vermek lazım diye düşünüyorum hocamız ve oyuncularımıza. Hepsi ülkemizin değerleri. Bugün hocamızın yerinde herkes olabilir, biraz destek olmak lazım.Çok konuşmayı, kaos yaratmayı, fikir beyan etmeyi çok seviyoruz. Bu oyuncularımız ve hocamız bizi EURO 2020'ye götüren kadro, Dünya Kupası'na götürebilirler ve başarabilirler. Destek olmayı çok daha sağlıklı görüyorum." dedi.

'BEŞİKTAŞ'I NASIL KARŞINA ALIRSIN'

'Jaap Uilenberg isim söylememiş, 'Beşiktaş'ın teknik direktörü' demiş. Beni hedef göstersin. Bloomberg'in ne yaptığı çok da önemli değil! Adı neyse, fark etmez! TFF tarafından çağrılmış, işi hakem yetiştirmek. Mesela Almanya'da 'Bayern Münih teknik direktörü hakemler üzerinde baskı kuruyor' diyebilir mi? Derse ne olur? Burada ne oldu? Bu arkadaşa birileri bir şey fısıldamış! Ben ne yapıyorum? Diğer teknik adamlar yetersiz mi? Onlar da baskı yaratsın! 15 tane teknik adama fotoğrafı gösteririm, görürler baskıyı kim yaratıyor! Sen, Beşiktaş'ı nasıl karşına alıyorsun?'

'BEŞİKTAŞ SANA HADDİNİ BİLDİRİR'

Beşiktaş sana haddini bildirir, onu bil! TFF'de yetkili varsa, bağlansın! TFF, bu adama bu açıklama yapma hakkını nasıl vermiş! Sen yorumcu musun? Hakemlere, beni hedef gösterdin, basına açıkladın. Peki seminerde kimbilir benle ilgili neler söyledin? 3-5 maç içinde beni %100 atarlar, hiç şüphem yok! Benim kenarda saygısızlığım yok. Geçen sene de söyledim, 'Beni kimse atamaz.' El, kol kaldırma atılmaysa, atsınlar. Ancak saygısızlığım yok.

'TFF HADDİNİ BİLDİRSİN'

MHK Başkanı Serdar Tatlı böyle açıklama yapar mı? Sen kimsin? Senin vasfın ne? Sen, hakemlere 'Bunu atın' diyorsun! Peki neden ben? Başka bir takımın hocası hakkında neden konuşmuyorsun? Hedef mi oldum? TFF, bu arkadaşa haddini bildirsin! Siz haddini bildiremezseniz, biz bildiririz! Beşiktaş camiası bildirir! Bloomberg mi, nedir! TFF'ye tavsiyem haddini bildirsin! TFF'den kimse aramadı, özür dilemedi! 'Bu olay bizim dışımızda' demen lazım, topu üstünden atman lazım! Bu adam seni temsil ediyor! TFF'de biri varsa arasın, durumu anlatsın! Beşiktaş camiası olarak sebebini öğrenmek istiyoruz! Yarın ben atılırsam, hesabını kim verecek? Hakem, beni atarsa, sebebini açıklamak zorunda kalacak! Çünkü bunu sorucam! Herkes soracak! Bunun açıklamasını yapmak zorunda kalacaklar! Basına bunları söyleyen, seminerde neler anlatır!

'TFF YOLLARINI AYIRMALIDIR'

Jaap Uilenberg artık bir taraftır, Beşiktaş'ın karşısındadır. TFF şu an bu arkadaşın işin son vermelidir. Hemen açıklama yapmalılar, 'Tüm kulüplere eşit mesafedeyiz, bu açıklama sonrasında yollarımızı ayırdık' demelidir. Uilenberg artık taraftır ve hakem camiasından bundan sonra çekiniyorum! Artık kulübede otururum ve maç izlerim! Oturunca da 'Hocanın enerjisi yok' diyorlar. Kalkınca da eleştiriyorlar. Ne yapalım? Siz söyleyin, ben yapayım!

'BEŞİKTAŞ CAMİASINI KARŞISINA ALDI'

Jaap Uilenberg, beni hedef gösterse ne olur? Ben, onu hedef gösterirsem ne olur? Bunu düşünsün! Söylenen laf bana değil, Beşiktaş camiasına! 'Beşiktaş Teknik Direktörü' deniyor. Camianın teknik adamına söyleniyor. Beşiktaş camiasını karşısına alıyor. Bundan sonra olacakları düşünmüyor musun? Ben şimdi bir camia ile ilgili benzer şeyler söyleyebilir miyim? TFF ve MHK acil açıklama yapmalı. Bu adamın ilişkisi kesilmeli. Yoksa bizim için artık siz tarafsınız. İfadelerini kullandı.