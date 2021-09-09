1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sergen Yalçın'dan Milli Takım açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Yalçın, A milli takımın başına geçeceği iddialarına da açıklık getirdi.
09 Eylül 2021 10:00
+Aa- Yazdır
Sergen Yalçın'dan Milli Takım açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'un sunduğu "Az Önce Konuştum" programının konuğu oldu.

Sergen Yalçın transfer, takımın son durumu ve izleyenlerin gündeme dair sorularına yanıt verdi

'DESTEK OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Yalçın, "Bizim meslekte işler iyi giderken çok fazla kimseye ihtiyacınız olmuyor. Burada taraftarın, camianın, halkımızın desteğine zor anlardayken ihtiyaç var. Ben Şenol hocaya destek olmamız gerektiğini düşünüyorum.Futbolda işler her zaman iyi gidecek diye bir şey yok. Sonuç çok sağlıklı olmadı ama destek vermek lazım diye düşünüyorum hocamız ve oyuncularımıza. Hepsi ülkemizin değerleri. Bugün hocamızın yerinde herkes olabilir, biraz destek olmak lazım.Çok konuşmayı, kaos yaratmayı, fikir beyan etmeyi çok seviyoruz. Bu oyuncularımız ve hocamız bizi EURO 2020'ye götüren kadro, Dünya Kupası'na götürebilirler ve başarabilirler. Destek olmayı çok daha sağlıklı görüyorum." dedi.

'BEŞİKTAŞ'I NASIL KARŞINA ALIRSIN'

'Jaap Uilenberg isim söylememiş, 'Beşiktaş'ın teknik direktörü' demiş. Beni hedef göstersin. Bloomberg'in ne yaptığı çok da önemli değil! Adı neyse, fark etmez! TFF tarafından çağrılmış, işi hakem yetiştirmek. Mesela Almanya'da 'Bayern Münih teknik direktörü hakemler üzerinde baskı kuruyor' diyebilir mi? Derse ne olur? Burada ne oldu? Bu arkadaşa birileri bir şey fısıldamış! Ben ne yapıyorum? Diğer teknik adamlar yetersiz mi? Onlar da baskı yaratsın! 15 tane teknik adama fotoğrafı gösteririm, görürler baskıyı kim yaratıyor! Sen, Beşiktaş'ı nasıl karşına alıyorsun?'

'BEŞİKTAŞ SANA HADDİNİ BİLDİRİR'

Beşiktaş sana haddini bildirir, onu bil! TFF'de yetkili varsa, bağlansın! TFF, bu adama bu açıklama yapma hakkını nasıl vermiş! Sen yorumcu musun? Hakemlere, beni hedef gösterdin, basına açıkladın. Peki seminerde kimbilir benle ilgili neler söyledin? 3-5 maç içinde beni %100 atarlar, hiç şüphem yok! Benim kenarda saygısızlığım yok. Geçen sene de söyledim, 'Beni kimse atamaz.' El, kol kaldırma atılmaysa, atsınlar. Ancak saygısızlığım yok.

'TFF HADDİNİ BİLDİRSİN'

MHK Başkanı Serdar Tatlı böyle açıklama yapar mı? Sen kimsin? Senin vasfın ne? Sen, hakemlere 'Bunu atın' diyorsun! Peki neden ben? Başka bir takımın hocası hakkında neden konuşmuyorsun? Hedef mi oldum? TFF, bu arkadaşa haddini bildirsin! Siz haddini bildiremezseniz, biz bildiririz! Beşiktaş camiası bildirir! Bloomberg mi, nedir! TFF'ye tavsiyem haddini bildirsin! TFF'den kimse aramadı, özür dilemedi! 'Bu olay bizim dışımızda' demen lazım, topu üstünden atman lazım! Bu adam seni temsil ediyor! TFF'de biri varsa arasın, durumu anlatsın! Beşiktaş camiası olarak sebebini öğrenmek istiyoruz! Yarın ben atılırsam, hesabını kim verecek? Hakem, beni atarsa, sebebini açıklamak zorunda kalacak! Çünkü bunu sorucam! Herkes soracak! Bunun açıklamasını yapmak zorunda kalacaklar! Basına bunları söyleyen, seminerde neler anlatır!

'TFF YOLLARINI AYIRMALIDIR'

Jaap Uilenberg artık bir taraftır, Beşiktaş'ın karşısındadır. TFF şu an bu arkadaşın işin son vermelidir. Hemen açıklama yapmalılar, 'Tüm kulüplere eşit mesafedeyiz, bu açıklama sonrasında yollarımızı ayırdık' demelidir. Uilenberg artık taraftır ve hakem camiasından bundan sonra çekiniyorum! Artık kulübede otururum ve maç izlerim! Oturunca da 'Hocanın enerjisi yok' diyorlar. Kalkınca da eleştiriyorlar. Ne yapalım? Siz söyleyin, ben yapayım!

'BEŞİKTAŞ CAMİASINI KARŞISINA ALDI'

Jaap Uilenberg, beni hedef gösterse ne olur? Ben, onu hedef gösterirsem ne olur? Bunu düşünsün! Söylenen laf bana değil, Beşiktaş camiasına! 'Beşiktaş Teknik Direktörü' deniyor. Camianın teknik adamına söyleniyor. Beşiktaş camiasını karşısına alıyor. Bundan sonra olacakları düşünmüyor musun? Ben şimdi bir camia ile ilgili benzer şeyler söyleyebilir miyim? TFF ve MHK acil açıklama yapmalı. Bu adamın ilişkisi kesilmeli. Yoksa bizim için artık siz tarafsınız. İfadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Rıdvan Dilmen, '8 bin liraya çalışan insanlar var' sözüne açıklık getirdi
08 Eylül 2021 22:38		 TFF basın danışmanı Ersin Düzen istifa etti
08 Eylül 2021 14:44
Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti
08 Eylül 2021 10:37		 Şenol Güneş: Şeytani düzeni bozamadım
08 Eylül 2021 08:58
A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk yenilgisini aldı
07 Eylül 2021 23:42		 Milli sporcu Astsubay Balkan şampiyonu oldu
06 Eylül 2021 21:55
39 yıldır komada olan yıldız futbolcu hayatını kaybetti
06 Eylül 2021 16:19		 Galatasaray'da yaprak dökümü: 16 futbolcu Florya'dan ayrıldı
05 Eylül 2021 16:27
Türkiye, Cebelitarık'ı 3 golle geçti
04 Eylül 2021 23:35		 Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü
04 Eylül 2021 19:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:23 - Balık 70, kafasındaki taş 600 lira11:21 - Mahkemeden emsal niteliğinde nafaka kararı: 2 yıl sonra sona erecek11:14 - Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:12 - Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor11:11 - Bilim Kurulu üyesinden 'kampüslere aşı çadırı kurulsun' önerisi11:05 - İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tavrını belli etti
11:04 - Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor11:00 - 312 bin emniyet mensubunun hakkını Devlet korumalı10:58 - Hava Kuvvetlerindeki GYS süreci 1,5 yıla uzadı10:57 - 30 yıllık devlet memuru 400 TL rüşvet alınca meslekten atıldı10:55 - 'Eski sevgilim dedikodusu' cinayetle sonuçlandı10:48 - Biyolojik annesinin öldüğünü bilmeyen evlatlık çocuğa icra gönderildi
10:46 - O ilde korkutan rakamlar: 466 çocuk pozitif, 81'i yoğun bakımda10:42 - Prof. Özkurt'tan okullarda 'hijyen ve maske kuralına dikkat' uyarısı10:39 - FETÖ evlerinde ablalık yapan 10 zanlı gözaltına alındı10:38 - 'Eylül ayı için 170 milyon lira SED ödemesi yapacağız'10:37 - Hapis cezaları kesinleşen 2 FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi
10:35 - Otomobil üzerinde baza, koltuk taşıyan sürücüye ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Özer'den 15 bin öğretmen atama açıklaması
YÖK: Pedagojik formasyon programları yeniden başlıyor
Vekilin oğlu aracını polislerin üzerine sürdü
Yerli otomobil banttan iniyor...Bakan tarih verdi
Hatalı kadro ilanı düzeltildi, kişiye özel kadro ilanı ise iptal edildi
Diyanet'in güvenlik soruşturması yapması kanuna uygun mu?
Özgeçmişe göre hazırlanan ilan düzeltilmedi, bir kişi başvurabildi
Hedef süre, hakim ve savcı terfi kriteri oldu
30 yıllık devlet memuru 400 TL rüşvet alınca meslekten atıldı
'Büyük Uyanış' mitingine kaymakamlıktan izin çıkmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşılıların yoğun bakımda yatma sebepleri 1
eşofman ve terlik çağı 1
bizim oğlanın muhteşem projesi 1
yeşil zeytin 1
Bugün olanlar 1
çizgi film 4
dilekçe 1
meritokrasi 3
sirke 1
mutsuzluğu engellemenin yolları 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavir Sınav Duyurusu
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Geçici 76 İşçi Alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 İşçi Alacak
Manisa Besot 76 İşçi Alacak
Konya Ahırlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir BYNDR Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam