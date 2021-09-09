Bakan Özer'den 15 bin öğretmen atama açıklaması
|09 Eylül 2021 09:07
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 15 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin yazılı açıklaması şu şekilde:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Eylül'de 20 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesi, bizleri ziyadesiyle sevindirmiştir.
Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 15 bin yeni öğretmen atamasına desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel'e de teşekkür ederim.
Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için insan kaynağımıza yapılan bu yatırımların eğitim sistemimizin kalitesini daha da artıracağına şüphem yok. Yeni atamalarla Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır.
Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. 15 bin öğretmen atamamız, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|YÖK: Pedagojik formasyon programları yeniden başlıyor
09 Eylül 2021 09:44
|Okul sıraları meslek lisesi öğrencilerinin ellerinde şekilleniyor
08 Eylül 2021 23:13
|MEB cevapladı: Okullarda vaka olursa ne yapılacak?
08 Eylül 2021 16:48
|KTÜ ile Trabzon Üniversitesinde yüz yüze eğitim 27 Eylül'de başlayacak
08 Eylül 2021 16:05
|Meslek ders kitapları ilk kez ücretsiz olarak dağıtıldı
08 Eylül 2021 14:29
|Gözde bölümlerde 13 bin kontenjan boş kaldı
08 Eylül 2021 08:09
|'İnternetsiz ev kalmasın' diye başlayan sesli mesajlar vatandaşı çileden çıkardı
08 Eylül 2021 08:05
|Öğretmenlere PCR testi takibi
08 Eylül 2021 06:40
|MEB'den, sözleşmeli öğretmenlerin nakilleri için yeni düzenleme
07 Eylül 2021 22:04
|Türk akademisyenler Antarktika'da çalışmalar yapacak
07 Eylül 2021 20:41