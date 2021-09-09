1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Özer'den 15 bin öğretmen atama açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 15 bin öğretmen atamasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada öğretmen ataması için "yeni" vurgusu dikkat çekti.
09 Eylül 2021 09:07
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 15 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin yazılı açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Eylül'de 20 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesi, bizleri ziyadesiyle sevindirmiştir.

Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 15 bin yeni öğretmen atamasına desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel'e de teşekkür ederim.

Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için insan kaynağımıza yapılan bu yatırımların eğitim sistemimizin kalitesini daha da artıracağına şüphem yok. Yeni atamalarla Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır.


Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. 15 bin öğretmen atamamız, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun."

Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
28 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
YÖK: Pedagojik formasyon programları yeniden başlıyor
09 Eylül 2021 09:44		 Okul sıraları meslek lisesi öğrencilerinin ellerinde şekilleniyor
08 Eylül 2021 23:13
MEB cevapladı: Okullarda vaka olursa ne yapılacak?
08 Eylül 2021 16:48		 KTÜ ile Trabzon Üniversitesinde yüz yüze eğitim 27 Eylül'de başlayacak
08 Eylül 2021 16:05
Meslek ders kitapları ilk kez ücretsiz olarak dağıtıldı
08 Eylül 2021 14:29		 Gözde bölümlerde 13 bin kontenjan boş kaldı
08 Eylül 2021 08:09
'İnternetsiz ev kalmasın' diye başlayan sesli mesajlar vatandaşı çileden çıkardı
08 Eylül 2021 08:05		 Öğretmenlere PCR testi takibi
08 Eylül 2021 06:40
MEB'den, sözleşmeli öğretmenlerin nakilleri için yeni düzenleme
07 Eylül 2021 22:04		 Türk akademisyenler Antarktika'da çalışmalar yapacak
07 Eylül 2021 20:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:23 - Balık 70, kafasındaki taş 600 lira11:21 - Mahkemeden emsal niteliğinde nafaka kararı: 2 yıl sonra sona erecek11:14 - Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:12 - Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor11:11 - Bilim Kurulu üyesinden 'kampüslere aşı çadırı kurulsun' önerisi11:05 - İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tavrını belli etti
11:04 - Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor11:00 - 312 bin emniyet mensubunun hakkını Devlet korumalı10:58 - Hava Kuvvetlerindeki GYS süreci 1,5 yıla uzadı10:57 - 30 yıllık devlet memuru 400 TL rüşvet alınca meslekten atıldı10:55 - 'Eski sevgilim dedikodusu' cinayetle sonuçlandı10:48 - Biyolojik annesinin öldüğünü bilmeyen evlatlık çocuğa icra gönderildi
10:46 - O ilde korkutan rakamlar: 466 çocuk pozitif, 81'i yoğun bakımda10:42 - Prof. Özkurt'tan okullarda 'hijyen ve maske kuralına dikkat' uyarısı10:39 - FETÖ evlerinde ablalık yapan 10 zanlı gözaltına alındı10:38 - 'Eylül ayı için 170 milyon lira SED ödemesi yapacağız'10:37 - Hapis cezaları kesinleşen 2 FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi
10:35 - Otomobil üzerinde baza, koltuk taşıyan sürücüye ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Özer'den 15 bin öğretmen atama açıklaması
YÖK: Pedagojik formasyon programları yeniden başlıyor
Vekilin oğlu aracını polislerin üzerine sürdü
Yerli otomobil banttan iniyor...Bakan tarih verdi
Hatalı kadro ilanı düzeltildi, kişiye özel kadro ilanı ise iptal edildi
Diyanet'in güvenlik soruşturması yapması kanuna uygun mu?
Özgeçmişe göre hazırlanan ilan düzeltilmedi, bir kişi başvurabildi
Hedef süre, hakim ve savcı terfi kriteri oldu
30 yıllık devlet memuru 400 TL rüşvet alınca meslekten atıldı
'Büyük Uyanış' mitingine kaymakamlıktan izin çıkmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eşofman ve terlik çağı 1
baltayla televizyon parçalamak 1
mutsuzluğu engellemenin yolları 1
sirke 1
philadelphia 1
evlenmek istemeyen kızı tinerle yakmak 2
kafasına göre takılan insan 1
markette bugün 3
aşılıların yoğun bakımda yatma sebepleri 1
mu varyantı 2
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavir Sınav Duyurusu
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Geçici 76 İşçi Alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 İşçi Alacak
Manisa Besot 76 İşçi Alacak
Konya Ahırlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir BYNDR Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam