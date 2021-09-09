Polis adaylarına kadına şiddetle mücadele eğitimi

Bu kapsamda Polis Akademisi öğrencilerine eğitim verildiğini belirten Bakan Derya Yanık, şu bilgileri paylaştı: "Bakanlığımıza bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde görevli meslek elemanlarımız tarafından verilen ve toplamda 5 bin 113 öğrenciye ulaşılan eğitimlerde, kadına yönelik şiddet tanımı, biçimleri, yaygınlığı üzerine bilgi verildi.

Ayrıca eğitimlerde, şiddete maruz kalan kadınlara sunulan hizmetler, yasal dayanaklar, şiddetle mücadelede hizmet sunan kurum kuruluşlar ile bu kuruluşların görev ve sorumlulukları üzerinde duruldu."