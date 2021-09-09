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Bakanlık, Belediyeler için sağlık puanı verecek

Sağlık Bakanlığı, belediyeler için "Sağlığı Geliştiren Belediye Rehberi" hazırladı. Rehberde bisiklet yolları, çocuk parkları, yürüyüş parkurları puanlandırıldı.
09 Eylül 2021 09:33
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Bakanlık, Belediyeler için sağlık puanı verecek

'Sağlığı Geliştiren Belediye' olarak değerlendirilebilmek için 100 puan üzerinden en az 75 puanı toplamak gerekiyor. İşte o puanlardan bazıları:

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre:

BİSİKLET VE YAYA YOLUNA TEŞVİK

- Yaya yolu 5 puan.

- Yürünebilirliğin arttırılması amacıyla araç trafiğine açık yollardan uygun olanları gün içerisinde belli saatlerde araç trafiğine kapatmak 3 puan.

- Yaya yollarının ışıklandırılarak, kentsel mobilyalarla desteklenerek aktif olarak kullanılabilir halde düzenlenmesi 2 puan.

- Bisiklet yolu 5 puan.

- Cadde ve sokaklardaki yaya yollarında kaldırım genişliklerinin yürümeye, çocuk puseti sürmeye uygun olması 4 puan.

- Kaldırımlarda kalıcı veya geçici (çöp kutuları, su birikintileri) engellerle karşılaşmadan yürümenin mümkün olması 1 puan.

- Yeşil alan 3 puan.

PARK ET DEVAM ET

- Otopark alanları ve kapasitelerinin arttırılması, yeraltı otoparkları oluşturularak yaya dolaşımının desteklenmesi 2 puan.

- Okul bahçelerinin ağaçlandırılması 2 puan.

- Açık spor alanları ve çocuk oyun alanlarının yazın güneşten koruyarak, kışın güneşten yararlanılacak halde yapılması 2 puan.

- Fiziksel aktivitenin desteklenmesi amacıyla toplu taşıma ağları genişletilerek, "park et devam et sistemi" ve erişilebilirliğin arttırılması 2 puan.

- Çocuk parkı, yürüyüş parkuru ve egzersiz alanlarında tütün ürünü kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar yapmak 2 puan.

ÇOCUK PARKLARINA SAĞLIKLI MALZEME

- Oyun alanları zeminlerinde ve çocuk oyun setleri seçiminde sağlıklı malzeme tercih edilmesi 1 puan.

- Parkların çevre, nüfus profiline/sosyokültürel özelliklerine uygun şekilde projelendirilmesi 2 puan.

- Çocuk parklarının tasarımında yetişkinlerin fiziksel aktivite yapmalarına yönelik düzenlemeler yapılması 2 puan.
Hürriyet
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