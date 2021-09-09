Bakanlık, Belediyeler için sağlık puanı verecek
|09 Eylül 2021 09:33
|+Aa- Yazdır
'Sağlığı Geliştiren Belediye' olarak değerlendirilebilmek için 100 puan üzerinden en az 75 puanı toplamak gerekiyor. İşte o puanlardan bazıları:
Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre:
BİSİKLET VE YAYA YOLUNA TEŞVİK
- Yaya yolu 5 puan.
- Yürünebilirliğin arttırılması amacıyla araç trafiğine açık yollardan uygun olanları gün içerisinde belli saatlerde araç trafiğine kapatmak 3 puan.
- Yaya yollarının ışıklandırılarak, kentsel mobilyalarla desteklenerek aktif olarak kullanılabilir halde düzenlenmesi 2 puan.
- Bisiklet yolu 5 puan.
- Cadde ve sokaklardaki yaya yollarında kaldırım genişliklerinin yürümeye, çocuk puseti sürmeye uygun olması 4 puan.
- Kaldırımlarda kalıcı veya geçici (çöp kutuları, su birikintileri) engellerle karşılaşmadan yürümenin mümkün olması 1 puan.
- Yeşil alan 3 puan.
PARK ET DEVAM ET
- Otopark alanları ve kapasitelerinin arttırılması, yeraltı otoparkları oluşturularak yaya dolaşımının desteklenmesi 2 puan.
- Okul bahçelerinin ağaçlandırılması 2 puan.
- Açık spor alanları ve çocuk oyun alanlarının yazın güneşten koruyarak, kışın güneşten yararlanılacak halde yapılması 2 puan.
- Fiziksel aktivitenin desteklenmesi amacıyla toplu taşıma ağları genişletilerek, "park et devam et sistemi" ve erişilebilirliğin arttırılması 2 puan.
- Çocuk parkı, yürüyüş parkuru ve egzersiz alanlarında tütün ürünü kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar yapmak 2 puan.
ÇOCUK PARKLARINA SAĞLIKLI MALZEME
- Oyun alanları zeminlerinde ve çocuk oyun setleri seçiminde sağlıklı malzeme tercih edilmesi 1 puan.
- Parkların çevre, nüfus profiline/sosyokültürel özelliklerine uygun şekilde projelendirilmesi 2 puan.
- Çocuk parklarının tasarımında yetişkinlerin fiziksel aktivite yapmalarına yönelik düzenlemeler yapılması 2 puan.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hava Kuvvetlerindeki GYS süreci 1,5 yıla uzadı
09 Eylül 2021 10:58
|Otomobil üzerinde baza, koltuk taşıyan sürücüye ceza
09 Eylül 2021 10:35
|Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Aralık'ta Ankara'da yapılacak
09 Eylül 2021 09:13
|Polis adaylarına kadına şiddetle mücadele eğitimi
09 Eylül 2021 09:12
|Ülke genelinde denetim: 486 okul servis aracı trafikten men edildi
09 Eylül 2021 09:02
|İstanbul'a 60 milyarlık 'U' çekilecek
09 Eylül 2021 08:55
|Rektör, kiracısını da işe aldı
09 Eylül 2021 08:52
|'Büyük Uyanış' mitingine kaymakamlıktan izin çıkmadı
09 Eylül 2021 08:43
|Hedef süre, hakim ve savcı terfi kriteri oldu
09 Eylül 2021 07:29
|Bursa'da 300 polisin katıldığı 'Drone Destekli' asayiş uygulaması yapıldı
09 Eylül 2021 05:29