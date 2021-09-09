YÖK: Pedagojik formasyon programları yeniden başlıyor
|09 Eylül 2021 09:44
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YÖK'ten yapılan açıklamada pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarının yeniden başlatılacağı açıklandı
İşte YÖK'ün açıklaması:
ükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan eğitimde işbirliği protokolü güncellenmekte olup, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı ile ilgili usul esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır.
Önümüzdeki günlerde pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Programı başarıyla tamamlayanlar öğretmenliğe başvuru yapabilecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal etmişti.
Ayrıca, MEB ve YÖK iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programını başarıyla tamamlama koşulu getirilmişti.
Ancak kararın üzerinden 14 ay geçmesine rağmen hiçbir yüksek öğretim kurumunda, öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı açılmadı.
Bunun üzerine Talim ve Terbiye Kurulu, oluşacak mağduriyetleri önlemek üzere toplanarak söz konusu kararı 'Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabilecekleri' şekilde genişletti.
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