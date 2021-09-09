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Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesine iç koruma kabuğunun ikinci katmanı kuruldu

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci güç ünitesinin reaktör binasına iç koruma kabuğunun ikinci katmanının kurulduğu bildirildi.
09 Eylül 2021 09:57
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Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesine iç koruma kabuğunun ikinci katmanı kuruldu

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, nükleer güç santralinin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan ve reaktör binasının korunmasını sağlayan iç koruma kabuğu, boru ve polar vinç girişleri için destek görevi görüyor. Bu sayede NGS'nin işletim aşamasında nükleer reaktörün bakım operasyonları gerçekleştiriliyor. Ayrıca iç koruma kabuğunun ikinci katmanı, toplam 24 bölümden oluşan kaynaklı bir metal konstrüksiyon olma özelliğine sahip.

Ağırlığı 5-7 ton arasında değişen 6 metre yüksekliğindeki bölümler birbirine kaynaklanarak bağlantı parçaları ve gömülü parçalarla donatılmış tek bir silindirik konstrüksiyona monte ediliyor. Konstrüksiyonun toplam ağırlığı 321,9 ton, yüksekliği 12 metre, çevre uzunluğu ise 138 metreden oluşuyor.

Böylece ikinci katmanın kurulumundan sonra ikinci ünitenin reaktör binasının yüksekliği 12 metre artarak 16,95 metreye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, birkaç ay boyunca bölümlerin tek bir konstrüksiyona kurulum işleminin gerçekleştiğini ve kurulumuna başlamadan önce tüm kaynaklı bağlantıların kusurlarının ultrasonik yöntemle kontrol edildiğini belirtti.

Butckikh, iç koruma kabuğunun katmanlarının büyütülmüş montaj teknolojisinin, Leningrad NGS-2'nin yapımında kendini kanıtladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Birinci ünitenin ikinci ve üçüncü iç koruma kabuğu katmanlarını bu yöntemle kurduk. Teknoloji, konstrüksiyonların kurulum hassasiyetini artırmayı ve güç ünitelerinin yapım süresini optimize etmeyi sağlar. Ayrıca yüksekte yapılan kurulum operasyonlarının sayısını azalttığından, iş güvenliği açısından da uygundur. İkinci ünitenin reaktör binasında reaktör çeperinin yapım çalışmaları devam etmekte. Türbin binasının zeminleri güçlendirilmekte."

İç koruma kabuğunun bölümleri, Rusya'nın Leningrad Bölgesi'nde bir fabrikada üretilerek, deniz yoluyla St. Petersburg'dan Akkuyu NGS inşaat sahasına teslim edilmişti. İkinci ünite için iç koruma kabuğu ikinci katmanının bölümlerinin büyütülmüş montajı, 2021 Nisan ayının ortalarında başlamıştı.
Anadolu Ajansı
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