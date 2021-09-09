1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 8,50 sınırını aştı

TL varlıklarda zayıf görünüm devam ediyor. TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun para politikası ve çekirdek enflasyon vurgusu piyasada faizin düşeceği yönündeki beklentilerin güçlenmesine neden olurken; bu beklentiler paralelinde kurdaki yukarı yönlü baskı etkili. Dün 8,48 seviyesinden geri dönen dolar/TL bugün 8,50 seviyesinin üzerine çıktı.
09 Eylül 2021 10:30
+Aa- Yazdır
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 8,50 sınırını aştı

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 1,4 artışla 8,4731 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 8,5040 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,60 artışla 10,0740'tan, sterlin/TL de yüzde 0,48 değer kazancıyla 11,7220'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 92,7 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1820'den işlem görüyor.

Analistler, küresel bazda şahinleşen merkez bankaları sonrası dolar kurunun gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanmaya devam ettiğini söyledi.

Dolar endeksinde 93 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantısından çıkacak kararlar ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Analistler, ECB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, uygulamada olan bazı tahvil alım programlarının azaltılmasına yönelik adım veya yönlendirmelerin takip edileceğini kaydetti.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,48908,4900
Avro10,059010,0600
Sterlin11,650011,7000
ANKARA
ABD Doları8,46008,5200
Avro10,020010,0900
Sterlin11,600011,8000
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor
09 Eylül 2021 11:04		 Borsa güne düşüşle başladı
09 Eylül 2021 10:02
Yerli otomobil banttan iniyor...Bakan tarih verdi
09 Eylül 2021 09:59		 Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesine iç koruma kabuğunun ikinci katmanı kuruldu
09 Eylül 2021 09:57
Türksat 5B uzaya çıkmadan ilk anlaşması imzalandı
09 Eylül 2021 09:15		 Evsel atıklarla 1.5 milyon nüfusa elektrik üretilecek
09 Eylül 2021 08:48
İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu
09 Eylül 2021 08:14		 'Siyah incir' Çin kapısında
09 Eylül 2021 07:20
Elektrikli araca ilgiliyiz ama dizelden vazgeçemiyoruz
08 Eylül 2021 23:10		 Borsa günü düşüşle tamamladı
08 Eylül 2021 18:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:23 - Balık 70, kafasındaki taş 600 lira11:21 - Mahkemeden emsal niteliğinde nafaka kararı: 2 yıl sonra sona erecek11:14 - Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:12 - Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor11:11 - Bilim Kurulu üyesinden 'kampüslere aşı çadırı kurulsun' önerisi11:05 - İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tavrını belli etti
11:04 - Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor11:00 - 312 bin emniyet mensubunun hakkını Devlet korumalı10:58 - Hava Kuvvetlerindeki GYS süreci 1,5 yıla uzadı10:57 - 30 yıllık devlet memuru 400 TL rüşvet alınca meslekten atıldı10:55 - 'Eski sevgilim dedikodusu' cinayetle sonuçlandı10:48 - Biyolojik annesinin öldüğünü bilmeyen evlatlık çocuğa icra gönderildi
10:46 - O ilde korkutan rakamlar: 466 çocuk pozitif, 81'i yoğun bakımda10:42 - Prof. Özkurt'tan okullarda 'hijyen ve maske kuralına dikkat' uyarısı10:39 - FETÖ evlerinde ablalık yapan 10 zanlı gözaltına alındı10:38 - 'Eylül ayı için 170 milyon lira SED ödemesi yapacağız'10:37 - Hapis cezaları kesinleşen 2 FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi
10:35 - Otomobil üzerinde baza, koltuk taşıyan sürücüye ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Özer'den 15 bin öğretmen atama açıklaması
YÖK: Pedagojik formasyon programları yeniden başlıyor
Vekilin oğlu aracını polislerin üzerine sürdü
Yerli otomobil banttan iniyor...Bakan tarih verdi
Hatalı kadro ilanı düzeltildi, kişiye özel kadro ilanı ise iptal edildi
Diyanet'in güvenlik soruşturması yapması kanuna uygun mu?
Özgeçmişe göre hazırlanan ilan düzeltilmedi, bir kişi başvurabildi
Hedef süre, hakim ve savcı terfi kriteri oldu
30 yıllık devlet memuru 400 TL rüşvet alınca meslekten atıldı
'Büyük Uyanış' mitingine kaymakamlıktan izin çıkmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşılıların yoğun bakımda yatma sebepleri 1
eşofman ve terlik çağı 1
bizim oğlanın muhteşem projesi 1
yeşil zeytin 1
Bugün olanlar 1
çizgi film 4
dilekçe 1
meritokrasi 3
sirke 1
mutsuzluğu engellemenin yolları 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavir Sınav Duyurusu
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Geçici 76 İşçi Alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 İşçi Alacak
Manisa Besot 76 İşçi Alacak
Konya Ahırlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir BYNDR Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam