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Bilim Kurulu Üyesi toplum bağışıklığı için tarih verdi

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, aşılamada belli bir yere gelindiğini ancak bunun salgını durduracak düzeyde olmadığını belirterek, "Toplum bağışıklığının güçlenmesi için aşılama, 2023'e kadar kaçınılmaz" dedi.
09 Eylül 2021 10:20
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Koronavirüsle mücadelede en büyük silah olarak görülen aşının, Türkiye'de tek doz yapılma oranı yüzde 81,6, 2 doz uygulanma oranı yüzde ise yüzde 63,3'e ulaştı. Aşı haritasında da kırmızı renkte il kalmadı. Aşılanmada belli bir yere gelindiğini ancak bunun henüz salgını durduracak düzeyde olmadığını belirten Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, toplumun en azından yüzde 10-15'inin daha tam aşılanması gerektiğini söyledi. Gündüz, "Bu olmadıkça salgın, hız kesse de devam edecektir. Dolayısıyla bu salgın aşısızlar arasında ilerlemeye devam edecek. Arkasından da bunların bir bölümü ağırlaşacak ve ne yazık ki bir bölümünü de kaybedeceğiz" diye konuştu.

'AYNI DİSİPLİNLE 6 AYDA BİR AŞI YAPILMALI'

Aşılama yapılsa da hastalık geçirilse de bu durumun kişiyi bir süre koruduğunu belirten Prof. Dr. Gündüz, yeni varyantlar ya da virüsle karşılaşıldığında yeniden enfekte olunduğunu hatırlattı. Pandemi ortadan kalkıncaya kadar aşılamanın süreceğine işaret eden Gündüz, şöyle konuştu:

'Önümüzdeki süreçte 2022 belki 2023'te yine toplumun bağışıklığının güçlendirilmesi için bu aşıların yapılması şu an kaçınılmaz gibi görünüyor. Belirli aralıklarla en azından 6 ayda bir önümüzdeki yılda yine aynı disiplinle pandemi ortadan kalkana kadar toplumun mutlaka bu aşıyı Sağlık Bakanlığı'nın da önerdiği şekillerde yaptırması gerekeceğini düşünüyorum. Bu noktada aşı tedariki önemli. Şu anda aşı tedariki ile ilgili ülkemizde bir sorun görünmüyor.'

'21 GÜNE KADAR UZAYABİLİYOR'

Varyantlarla birlikte koronavirüs hastalık takviminde çok büyük değişiklik görülmediğini dile getiren Prof. Dr. Gündüz, "Yine ilk 1 hafta çok önemli. 1 haftadan sonra süreç devam ediyorsa 10'uncu günden itibaren hastalarda akciğer tutulumları ve diğer komplikasyonlar gelişebiliyor. 10'uncu günden sonra hastalar ağırlaşabiliyor ya da yoğun bakım gereksinimi de oluyor. Sonraki süreçte eğer yoğun bakım gereksinimi varsa daha zor oluyor, hastalık ağır geçiyor. Dolayısıyla 21 güne kadar uzayan ortalama süreçlerden bahsedebiliriz. Tabi eğer erken dönemde sağlık kuruluşlarına başvururlarsa 2 hafta içinde tamamen uygun tedaviyle düzelmesi de mümkün" diye konuştu.
DHA
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