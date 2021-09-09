Otomobil üzerinde baza, koltuk taşıyan sürücüye ceza
Kırıkkale'de otomobiline sığdıramadığı baza, dolap ve sandalyeleri aracın üzerine yükleyen sürücüye ceza yazıldı.
|09 Eylül 2021 10:35
|+Aa- Yazdır
Bir aracın üzerine yüklenen fazla eşyaların trafikte tehlike oluşturduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında M.D'nin kullandığı 06 HB 972 plakalı otomobili durdurdu.
Ekipler, sürücünün içeriye sığdıramadığı baza, dolap ve sandalyeleri aracın üzerine koyduğunu tespit etti.
Araçtaki fazla eşyaların indirilmesini sağlayan ekipler, sürücüye trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle 314 lira ceza uyguladı.
Öte yandan, sürücünün yanında bulanan kişi, gazetecilere tepki gösterdi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Hava Kuvvetlerindeki GYS süreci 1,5 yıla uzadı
09 Eylül 2021 10:58
|Bakanlık, Belediyeler için sağlık puanı verecek
09 Eylül 2021 09:33
|Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Aralık'ta Ankara'da yapılacak
09 Eylül 2021 09:13
|Polis adaylarına kadına şiddetle mücadele eğitimi
09 Eylül 2021 09:12
|Ülke genelinde denetim: 486 okul servis aracı trafikten men edildi
09 Eylül 2021 09:02
|İstanbul'a 60 milyarlık 'U' çekilecek
09 Eylül 2021 08:55
|Rektör, kiracısını da işe aldı
09 Eylül 2021 08:52
|'Büyük Uyanış' mitingine kaymakamlıktan izin çıkmadı
09 Eylül 2021 08:43
|Hedef süre, hakim ve savcı terfi kriteri oldu
09 Eylül 2021 07:29
|Bursa'da 300 polisin katıldığı 'Drone Destekli' asayiş uygulaması yapıldı
09 Eylül 2021 05:29