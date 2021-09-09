1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ evlerinde ablalık yapan 10 zanlı gözaltına alındı

Adana merkezli 10 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
09 Eylül 2021 10:39
+Aa- Yazdır
FETÖ evlerinde ablalık yapan 10 zanlı gözaltına alındı

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ/PDY iş birlikçilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerinin tespit edilmesinin ardından Adana merkezli Adıyaman, Ankara, Mersin, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Van ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün evlerinde ablalık yaptığı ve buralarda kaldığı iddia edilen 10 zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
09 Eylül 2021 11:14		 Hapis cezaları kesinleşen 2 FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi
09 Eylül 2021 10:37
Ankara'daki DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
09 Eylül 2021 09:53		 PKK ve DEAŞ'tan katliam ittifakı
09 Eylül 2021 07:15
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı
08 Eylül 2021 17:37		 Barış Pınarı bölgesinde bugün 17 terörist etkisiz hale getirildi
08 Eylül 2021 17:02
Sınırda yakalanan Sayıştay eski denetçisi tutuklandı
08 Eylül 2021 16:35		 FETÖ'den hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalandı
08 Eylül 2021 15:20
Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi doktor tutuklandı
08 Eylül 2021 15:17		 Adana'da merkezli 3 ilde FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
08 Eylül 2021 08:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:25 - Şentop 'sosyal medyada dezenformasyonla mücadele' çağrısı yaptı11:23 - Balık 70, kafasındaki taş 600 lira11:23 - Apple'da ekranı yakan açık buldu11:21 - Mahkemeden emsal niteliğinde nafaka kararı: 2 yıl sonra sona erecek11:14 - Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:12 - Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
11:11 - Bilim Kurulu üyesinden 'kampüslere aşı çadırı kurulsun' önerisi11:05 - İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tavrını belli etti11:04 - Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor11:00 - 312 bin emniyet mensubunun hakkını Devlet korumalı10:58 - Hava Kuvvetlerindeki GYS süreci 1,5 yıla uzadı10:57 - 30 yıllık devlet memuru 400 TL rüşvet alınca meslekten atıldı
10:55 - 'Eski sevgilim dedikodusu' cinayetle sonuçlandı10:48 - Biyolojik annesinin öldüğünü bilmeyen evlatlık çocuğa icra gönderildi10:46 - O ilde korkutan rakamlar: 466 çocuk pozitif, 81'i yoğun bakımda10:42 - Prof. Özkurt'tan okullarda 'hijyen ve maske kuralına dikkat' uyarısı10:39 - FETÖ evlerinde ablalık yapan 10 zanlı gözaltına alındı
10:38 - 'Eylül ayı için 170 milyon lira SED ödemesi yapacağız'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Özer'den 15 bin öğretmen atama açıklaması
YÖK: Pedagojik formasyon programları yeniden başlıyor
Vekilin oğlu aracını polislerin üzerine sürdü
Yerli otomobil banttan iniyor...Bakan tarih verdi
Hatalı kadro ilanı düzeltildi, kişiye özel kadro ilanı ise iptal edildi
Diyanet'in güvenlik soruşturması yapması kanuna uygun mu?
Özgeçmişe göre hazırlanan ilan düzeltilmedi, bir kişi başvurabildi
Hedef süre, hakim ve savcı terfi kriteri oldu
30 yıllık devlet memuru 400 TL rüşvet alınca meslekten atıldı
'Büyük Uyanış' mitingine kaymakamlıktan izin çıkmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
toptan 1
whatsapp grupları 1
termon 1
markette bugün 3
dilekçe 1
diğer virüsler nereye saklandı 2
mu varyantı 2
Bugün olanlar 1
philadelphia 1
eşofman ve terlik çağı 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavir Sınav Duyurusu
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Geçici 76 İşçi Alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 İşçi Alacak
Manisa Besot 76 İşçi Alacak
Konya Ahırlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir BYNDR Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam