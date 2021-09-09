FETÖ evlerinde ablalık yapan 10 zanlı gözaltına alındı
Adana merkezli 10 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
|09 Eylül 2021 10:39
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Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ/PDY iş birlikçilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerinin tespit edilmesinin ardından Adana merkezli Adıyaman, Ankara, Mersin, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Van ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgütün evlerinde ablalık yaptığı ve buralarda kaldığı iddia edilen 10 zanlı gözaltına alındı.
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