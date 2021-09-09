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Prof. Özkurt'tan okullarda 'hijyen ve maske kuralına dikkat' uyarısı

Öğrenciler sık sık ellerini yıkamalı, hastalık belirtisi gösteren çocuklar ailelerince okula gönderilmemeli. Okulda temasın sık olduğu yüzeyler, kapı kolları, elektrik düğmeleri, sıralar ve herkesin dokunduğu yerler sık sık dezenfekte edilmeli
09 Eylül 2021 10:42
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Prof. Özkurt'tan okullarda 'hijyen ve maske kuralına dikkat' uyarısı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Özkurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kısıtlamasız normale dönüldüğünü belirterek, eğitimin devamı için hijyen ve maske kurallarına uyulmasının şart olduğuna dikkat çekti.

Özkurt, AA muhabirine, salgın nedeniyle bir süre kapanan okulların yeniden açılıp yüz yüze eğitime geçildiğini ve hayatın normale dönmeye başladığını söyledi.

Eski normale dönerken artan Kovid-19 vakaları ve buna bağlı ölümlerin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Özkurt, "Şu anda bile yoğun bakımdaki doluluk oranlarımız yüzde 60'a yakın. Hala sıkıntı var. Okulların kapanmasını istemiyoruz. Çocukların hem ruh sağlığı hem de iyi bir eğitimi için okulların açık kaması lazım." dedi.

Özkurt, devlet tarafından tüm okullara salgınla mücadele kapsamında maddi destek yapıldığına işaret ederek, vakaların artmaması için okullarda özellikle maske ve el hijyenine önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ailelerin yanı sıra öğrenci ve okul yöneticilerine de uyarılarda bulunan Özkurt, şunları kaydetti:

"Öğrenciler sık sık ellerini yıkamalı, hastalık belirtisi gösteren çocuklar ailelerince okula gönderilmemeli. Okulda temasın sık olduğu yüzeyler, kapı kolları, elektrik düğmeleri, sıralar ve herkesin dokunduğu yerler sık sık dezenfekte edilmeli. Böylece öğrencilerin daha uzun süreli eğitim almasını sağlarız. Bütün tedbirlere hem aileler hem de okul yönetimince uyulmasını öneriyoruz."

- Çocuklar hastalıktan korunmak için meyve ve sebze öğünleri tüketmeli

Prof. Dr. Özkurt, Kovid-19'a karşı çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve sağlık beslenmesi için bol bol vitamin ile mineral içeren sebze ve meyvelerle beslenmesini isteyerek, "Özelikle bu salgın dönemde, sonbahar, kış aylarında çocuklar yeterince uyumalı, vücut direnci iyi olmalı. Çocukların hazır gıdalarla değil de sağlıklı gıdalarla beslenmesini öneriyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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