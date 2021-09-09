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O ilde korkutan rakamlar: 466 çocuk pozitif, 81'i yoğun bakımda

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doktor Semih Canpolat, hastaneye Ağustos ayı içerisinde bin 402 çocuğun COVID-19 şüphesi ile başvuru yaptığını belirterek, "Yapılan muayene ve testler sonucu 466 çocuğun testi pozitif çıktı. Hastaneye yapılan tedavilerinin ardından çocukların büyük bölümü sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Şu anda 72'si klinik, 81'i yoğun bakım olmak üzere 153 çocuğun tedavisi sürüyor" dedi.
09 Eylül 2021 10:46
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O ilde korkutan rakamlar: 466 çocuk pozitif, 81'i yoğun bakımda

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Semih Canpolat, koronavirüs nedeniyle hastaneye yatan çocukların büyük bir bölümünün ailelerinin aşısız olduğuna dikkati çekerek, "Ağustos ayı içerisinde hastaneye başvuru yapan bin 402 çocuktan 466'sının COVID-19 testi pozitif çıktı. Şu anda 72'si klinik, 81'i yoğun bakım olmak üzere 153 çocuğun tedavisi sürüyor" dedi.

'Günlük 50 çocuktan test alıyoruz'

Canpolat, yetişkin hastaların dışında çocuklarda da COVID-19 enfeksiyonun görüldüğünü ve yatışlarının arttığını ifade ederek şunları söyledi:

'Vakaların artması ile birlikte biz bir düzenlemeye gittik. Girişte de bir acil hekimimizin ve hemşiremizin, yine yardımcı sağlık personelinin olduğu bir alan oluşturduk. Bütün hastalar buradan geçecek şekilde planladık. Ondan sonraki süreçte de ailenin öyküsü ve hekimimizin muayenesi doğrultusunda klinik olarak sıkıntılı olan vakaları değerlendirdik ve bunlardan sürüntü aldık. Günlük ortalama 50 çocuktan test alıyoruz. Eğer hekim hastanın yatabileceğini düşünüyorsa acil servis içinde izolasyon alanımız var. Hastayı buraya alıyoruz. Tüm tetkiklerini, görüntülemesini yaptıktan sonra çocuk uzman arkadaşlarımız gelip değerlendiriyor. Hasta servise mi, yoğun bakıma mı yatacak diye ayırıyoruz. O şekilde bir tedavi süreci başlamış oluyor.'

'Emziren anne aşı olabilir'

Hastaneye yatan çocukların ailelerinin büyük bir bölümünün aşısız olduğunun değerlendirildiğini belirten Canpolat, "Ailelerimiz bazı şeyleri kulaktan dolma biliyor. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. Özellikle çocuk yaş grubunda biz biraz sıkıntı yaşıyoruz. İlk bir yıl anne sütünün öneminden bahsediyoruz. Emzirmenin aşıyla çok bir alakası olduğu ile ilgili çok net bir bilgi yok. Ama uzmanların ve bizlerin önerisi kişinin yarar zarar dengesini göz önünde bulundurarak aşı olması yönünde. Halkımız daha çok uzman arkadaşlara kulak versinler" diye konuştu.

'Çocuklar arasında entübe hasta yok'

Hastanede yatan çocuklar arasında entübe hasta olmadığını kaydeden Canpolat, "Entübe olmadı ama yoğun bakım ihtiyacı oldu. Şu anda bilim kurulumuzun ve sayın bakanımızın ilettiği şekliyle 12 yaş üstü ailelerin rızasıyla COVID-19 aşı yapılabileceği şeklinde. Biz bu şekilde hastanemizde bir planlamayı başlattık. Ailelere de çocuklarını korumaları açısından önce kendilerinin, daha sonra da çocuklarının aşı yaptırması yönünde uyarıda bulunuyoruz" dedi.

Çocuğu tedavi altında olan ve ismini vermek istemeyen anne, çocuğunu emzirdiği için aşı olmadığını söyleyerek, "Aşımı henüz olmadım. Çevremdekiler emziren annelerin aşı olamayacağı diye bir şey söylüyorlardı. Ama öyle değilmiş. O yüzden en kısa zamanda ben de aşı olacağım" diye konuştu.
DHA
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