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Biyolojik annesinin öldüğünü bilmeyen evlatlık çocuğa icra gönderildi

Telekomünikasyon firması, yıllar önce evlat edinilen çocuğa vefat etmiş biyolojik annesinden miras yoluyla kalan borç için icra gönderdi. Çocuğu evlat edinen aile, "Tebligat eline geçse travmaya neden olabilirdi" dedi.
09 Eylül 2021 10:48
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Biyolojik annesinin öldüğünü bilmeyen evlatlık çocuğa icra gönderildi

Telekomünikasyon firması , biyolojik annesinin vefatının ardından yıllar önce evlat edinilmiş 13 yaşındaki bir çocuğa icra gönderdi. Çocuk, tesadüf eseri icra tebligatını görmedi. Biyolojik annenin vefatından haberdar olmadıklarını söyleyen anne, "Tebligat çocuğun eline geçmedi ama geçebilirdi de. O zaman çocuğum büyük bir travma yaşayabilir, korkabilir, hatta tedirgin olup bizden saklayabilirdi" diye konuştu.

'KURDUĞUMUZ HAYAT BİR AVUKATIN DUYARSIZLIĞIYLA YIKILACAK BİR ŞEY OLMAMALI'

Gazeteduvar'dan Aynur Tekin'in haberine göre: Annenin verdiği bilgiye göre, çocuğun 18 yaşından küçük biyolojik kardeşleri için de icra takibi başlatıldı. Biyolojik kardeşlerin isim, doğum tarihi ve adres gibi kişisel bilgileri de aynı tebligatta yer aldı. Anne, çocuğun evlat edinildiğini bildiğini ancak evlat edinme dosyaları gizli olduğu için ne kendisinin ne de çocuğunun biyolojik kardeşlerden haberdar olduğunu belirtti. Çocuğun bunları eve gelen bir tebligatla öğrenmesi durumunda büyük bir travma yaşayabileceğini vurgulayan anne, yaşa bakmadan telekomünikasyon firması adına icra gönderen hukuk bürosuna tepkili:

"Başka tebligatlar da gelebilir. Bu borçlar telekomünikasyon firması ile sınırlı olmayabilir. Kapı çaldığında çocuğa nasıl açtırmayız diye düşünüp hesap etmek zorundayız. Evde bu konuyu asla konuşmuyoruz. Çocuğun bu şekilde ifşa olması bizi büyük bir strese soktu. Bilgileri, adresi ve T.C. kimlik numarası açık olarak görünüyor. Bu çocuk haklarına da aykırı. Evlat edinirken bir sürü şeyle mücadele ediyorsunuz, önyargıyla savaşıyorsunuz. Biz yıllar içinde bir sürü şeyi normalleştirmiş, düzenimizi kurmuşken biri geliyor ve bizi düzenimizi yıkma riski taşıyan bir duruma sokuyor. Bir avukatın duyarsızlığı, ihmali gibi nedenlerle yıkılacak bir şey olmamalı bizim kurduğumuz hayat. Bunun yarattığı büyük bir öfke var. Çocuğumun psikolojisi ve aile düzenimiz bozulabilirdi."

Medeni Kanun'a göre evlat edinilen kişiler, hem biyolojik ailesinin mirasından hem de kendisini evlat edinen kişilerin mirasından faydalanıyor. Aynı zamanda her iki tarafın miras yoluyla aktarılan borçlarından da sorumlu oluyor.

telekomünikasyon firması adına icra işlemlerini yürüten Aydın Aydın Hukuk Bürosu'nun çocuğun yaşına bakmadan icra takibi başlatılması için harekete geçtiğini söyleyen anne, icra memurunun da aynı işlemi sürdürdüğünü ifade etti. Oysa Kanun'a göre 18 yaşından küçüklere icra gönderilemiyor.

'18 YAŞINDAN KÜÇÜKSE ÇOCUĞUN VELİSİNE TEBLİGAT YAPILIR'

Aile, avukatı aracılığıyla icra takip dosyasına itiraz ederek borçlu statüsünde görülen çocuk reşit olmadığı için icra takibinin iptalini istedi. İtirazı takip eden gün dosya kapatıldı. Ayrıca anne veli sıfatıyla, çocuk için mirasın reddi davası açtı. Ailenin avukatı Nermin Erdim, yasal sürece dair şu bilgileri verdi:

"Ödeme emri gönderilen kişi 18 yaşından küçük olduğu için Sulh Hukuk Mahkemesi'nden kanuni temsilci atanmasının istenmesi gerekirdi. T.C. kimlik numarasına veya nüfus kaydına başvurulduğunda çocuğun ebeveynleri ortaya çıkacak ve dolayısıyla muhatap olunacak kişi belli olacaktı. Zaten çocuğun bir velisi olduğu ve kanuni temsilcisinin de o olduğu anlaşılacaktı. Böylece ödeme emri çocuğun velisine gönderilmiş olacaktı."

HUKUK BÜROSU İŞLEMİ HATIRLAYAMADI

Aydın Aydın Hukuk Bürosu'na ulaşıp tebligatın altında imzası bulunan avukatla görüştük ve 18 yaşından küçük birine icra gönderildiğinden bahsettik. Görüştüğümüz avukat bu işlemi hatırlayamadı. Çocuğun ve velisinin adını sordu. Paylaşamayacağımızı belirtince ailenin avukatıyla görüşmek istedi. "18 yaşından küçüklere icra gönderilemez. 22 yıllık avukatım böyle bir şey duymadım" dedi. Böyle bir durumun isim yanlışlığı sebebiyle gerçekleşmiş olabileceğini iddia etti.

'KURAL AÇIK: 18 YAŞ ALTINDAKİLER VELAYET ALTINDADIR'

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi'nin kurucusu avukat Ömer Kavilli, avukatlık standardına göre bir avukatın işlemden önce araştırma yapması, borçlanma evrakının ne evrakı olduğuna ve aradaki ilişkiye bakması gerektiğini söyledi: "Kanunun kuralı açık 18 yaşın altındakiler velayet altındadır. Andak velisi nezdinde borçlanabilir. Takip talebinde bulunduğu kişinin T.C.'sini yazıp 18 yaşından küçük olduğunu gördüğünde icra müdürünün reddetmesi gerekir."

Avukat Kavilli, bir avukatın başka bir avukat meslektaşını yargılayıcı şekilde konuşamayacağını; ancak işlemin kanunen nasıl gerçekleşeceğini ve hukuki mekanizmaların nasıl işleyeceğini anlatabileceğini belirtti.

"Muhatabın 18 yaşından küçük olduğu açıkça anlaşıldığına göre artık orada sıkıntılı bir durum var demektir. Ama onu değerlendirecek olan kurum, şikayet giderse soruşturma açmaya yetkili olan baro yönetim kuruludur. Soruşturma açıldıktan ceza tayin edip etmemekte ise baro disiplin kurulu yetkilidir. Hukuki prosedür böyle işler."

Anne, başka çocukların da aynı uygulamaya maruz kalmaması için hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor.
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