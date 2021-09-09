'Eski sevgilim dedikodusu' cinayetle sonuçlandı

Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde 3 Eylül'de yüzlerini bezle gizleyen 4 kişinin bir evde bulunanlara yönelik silahlı saldırısında yaralanan 4 kişiden İsmail D. (36), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden 17 yaşındaki Y.B'yi operasyonla yakaladı.

Zanlı Y.B, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, olaya karıştığını belirlediği A.B. (24), Ö.A. (17) ve M.Ç'yi (17) yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırıda yaralanan maktulün kardeşleri Hüseyin Can D. (24) ve İbrahim D. (40) ile akrabaları Ayşe G'nin (51) ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Bu arada, şüpheli A.B. ile yaralılardan Hüseyin Can D. arasında husumet bulunduğu, bu nedenle taraflar arasında daha önce çıkan kavgada A.B. ile kardeşinin yaralandığı, bu nedenle maktul İsmail D'nin tutuklandığı ve 31 Ağustos'ta cezaevinden çıktığı öğrenildi.

- Zanlılar kamerada

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan ve vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülere göre, 4 şüpheli 2 motosikletle olay yerine geliyor. Yüzlerini bezle gizleyen ve ellerinde silah bulunan iki zanlı motosikletten inip eve yöneliyor. Görüntülerin devamında motosiklet sürücülerinden birinin belinden tabanca çıkardığı görülüyor. Bir süre sonra iki zanlı evden çıkıp motosiklete biniyor. Şüpheliler uzaklaşırken arkalarından eve doğru ateş ediyor.

- Olay

Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir evde bulunanlara yönelik 3 Eylül'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda İsmail D, Hüseyin Can D, İbrahim D. ve Ayşe G. yaralanmıştı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren 4 zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.